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Space X送4名太空人赴太空站 首度重用火箭（有片）

環球社會熱點 10:26 2021/04/24

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美國太空探索公司（Space X）與美國太空總署（NASA）周五（23日）於美國佛羅里達州發射火箭，將4名太空人送上太空。是次Space X發射為人類歷史上首次，使用回收火箭推進器送太空人前往太空。

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當地時間周五早上5時49分，搭載「龍」（Dragon）火箭於甘乃迪航天中心（Kennedy Space Center）發射。飛船上搭載4名分別來自美國、日本及法國的太空人。4人料將在4月28日抵達國際太空站，在其後逗留6個月期間，會進行科學實驗及維護太空站。

是次發射為首次利用回收火箭助推器，及航天器承載太空人前往太空站的飛行，亦為太空總署第三次與Space X合作。美國太空人金布羅（Shane Kimbrough）表示，旅程十分順利，升空後看到陽光進入飛船的感覺十分特別。

影片

美國太空總署去年宣布，恢復在美國境內將太空站工作人員送上太空。根據Space X與美國太空總署簽訂的協議，是次為6個計畫飛行任務中的第2個。按照協議，Space X於2014年獲得26億美元（約203億港元），用於開發及飛行火箭。Space X去年5月及11月，曾執行載人飛行任務。

責任編輯：李俊儀

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