【美股收市】美PMI新高 道指彈227點重越34000關 納指漲1.4%

美國製造業和服務業數據出色，抵消美國總統拜登有意向富人大幅上調資本增值稅的負面消息，美股周五先低後高，道指重越34000關，納指漲1.4%。

道指收報34043點，彈227點或0.7%；標指收報4180點，升45點或1.1%；納指收報14016點，升198點。全周計，道指、標指、納指仍分別累跌0.5%、0.1%、0.3%。

金融及科技股造好，高盛漲2.6%，為升幅最大道指成份股；摩根士丹利上揚3.4%。Snap績佳，股價抽升7.5%；特斯拉及蘋果分別升1.4%和1.8%。英特爾季績差，股價跌5.3%；AMD則升4.7%。

美企業活動擴張速度加快，4月綜合PMI初值升至62.2，創新高。4月服務業PMI為63.1，高於預期的61.5，製造業PMI由3月終值的59.1增至60.6，市場預期為61，惟兩項數據均創新高。

經濟數據進一步證實了美國經濟正在復甦。美國3月新屋銷售按月升20.7%，以年率計為102.1萬間，創2006年9月以來最高，亦高於市場預期，市場原本估計有88.6萬間。

歐羅區4月服務業PMI初值為50.3，較估計為佳，重回盛衰分界線之上。英國4月綜合PMI初值按月由56.4升至60，是2013年11月以來最高，製造業及服務業PMI分別為60.7及60.1，均超預期。歐股收市挽回大部分失地，只回吐0.13%，報439點。

美滙指數向下，報90.82，跌0.57%。美國10年期債息回升1.3基點，報1.558厘；

金價偏軟，現貨金尾段跌0.4%，報1776.7美元。

經濟數據報喜，油價反彈，紐約期油收市漲1.2%，報62.14美元；布蘭特期油升1.1%，收報66.11美元。

比特幣未止跌，昨曾挫逾1成，低見47,467美元，以上周高位6.5萬美元計，累挫近27% ; 尾段重上5.1萬美元關口爭持。華爾行投資大師Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd指，長遠仍看好比特幣前景。

另一方面，白宮周五表示，拜登將於6月11日至13日出席在英國康沃爾（Cornwall）舉行的七國集團（G7）峰會，其後前往比利時的布魯塞爾參加北約峰會。這是拜登上任以來的首次外訪，旨在致力於恢復與盟國和多邊夥伴緊密合作，應對全球挑戰。

責任編輯：柯志宏