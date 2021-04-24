白宮：拜登擬6月前往英國和比利時 進行首次國外訪問

▲ 拜登擬6月出席在英國康沃爾（Cornwall）G7峰會，並由英國前往布魯塞爾參加北約峰會。（法新社圖片）

白宮周五表示，美國總統拜登將於6月11日至13日出席在英國康沃爾（Cornwall）舉行的七國集團（G7）峰會，其後他將前往比利時的布魯塞爾參加6月14日的北約峰會。這是拜登上任以來的首次國外訪問。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在一份聲明中說，美國總統此行旨在「致力於恢復我們的聯盟，重振跨大西洋關係，以及與我們的盟國和多邊夥伴緊密合作，以應對全球挑戰，並更好地確保美國利益。」

這一聲明是在拜登結束主持全球氣候峰會時作出的，該峰會標誌著美國重新參與氣候努力。

七國集團的會談將圍繞「公共衞生、經濟復甦和氣候變化，並展示主要民主國家之間的團結和共同價值」，拜登將與包括英國首相約翰遜在內的七國集團領導人舉行雙邊會晤。

而在布魯塞爾，拜登還將參加美歐峰會，討論健康、經濟、氣候變化和外交政策等問題，「拜登總統將申明美國對北約、跨大西洋安全和集體防禦的承諾。」普薩基說。

拜登邀請俄羅斯總統普京參加由第三國在歐洲舉行的峰會，盡管普京尚未正式接受，白宮官員表示，潛在會議的計劃尚處初期階段。

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編輯：李勝君

