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【阿里巴巴9988】人行傳希望螞蟻 提交信貸數據予政府轄下企業

股樓投資 00:08 2021/04/24

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外電消息指, 內地人行希望面臨反壟斷監管的阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團，將其消費信貸數據交給一家政府控制的信用評分公司，而該公司將由人行前高層官員管理，而螞蟻集團堅持主張這新公司的控制權在於螞蟻。外電引述了解人行想法的人稱，人行說這會造成利益衝突。螞蟻和人行目前均未對有關傳聞評論。阿里巴巴周五收報224.4元，上升1.3%。

【大行點睇】瑞信降澳門賭收預測 上調濠賭股目標價   詳情請看【下一頁

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另外有消息指，螞蟻計劃收購巴西忠誠度積分平台Dotz的5％股權。雙方簽署了一項商業合作協議，擬在巴西探索數字金融服務的新機會。Dotz指，上述交易將取決於新股上市的完成情況。根據交易條款，螞蟻集團將任命一名高層進入Dotz董事會，並任命該公司戰略委員會的聯席負責人。在Dotz完成上市後的24個月內，螞蟻擁有額外購買該公司10％股權的選擇權。

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撰文 : 李尚毅

螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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