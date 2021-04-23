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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】康乃馨既顏色代表唔同既意義 母親節送媽咪前要留意

名人薈萃 23:01 2021/04/23

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康乃馨，被稱為母親之花。用康乃馨來表達對母親的感恩之情。相傳聖母瑪利亞看到耶穌受到苦難後，而流下傷心的淚水。其淚水掉落的地方就長出了康乃馨，而康乃馨也因而成為了「不朽的母愛」的象徵。

而另一種講法係來自於母親節的由來。1907年，安娜．賈維斯（Anna Jarvis）提出申請，將母親節成為一個法定的節日。而在1913年，美國國會也終於確定將每年5月的第二個星期日作為法定母親節。在她母親去世兩週年時（五月的第二個星期日）為她舉行一個紀念儀式。會場用康乃馨代表母愛。所以她也選擇將康乃馨作為母親節的象徵花朵。

康乃馨的層層花瓣，代表著母親對子女連綿不斷的感情。唔講唔知，可以原來唔同顏色既康乃馨代表唔同既意義，母親節送媽咪前一定要留意!

粉紅色康乃馨

粉紅色係香港最常見係粉紅色康乃馨

粉紅色康乃馨：之前提到聖母瑪利亞的眼淚，其所長出的康乃馨正是粉紅色的。所以它不僅代表不朽的母愛，也是給母親最美好的祝福。

之前Flora RabbitMy.sunnyjune研究康乃馨保鮮花同乾花Cross Over，玩左成個下晝，My.sunnyjune用左米拿葉、星星花、尤加利葉、黃金球同兔尾草設計左一個粉紅色保鮮花康乃馨乾花花束。感覺非常清新，保養得宜，可存1-3年。送比媽咪，一定會好鐘意!

粉紅色康乃馨給母親最美好的祝福。My. Sunny June用左米拿葉、星星花、尤加利葉、黃金球同兔尾草設計左一個粉紅色康乃馨花束。送比媽咪，一定會好鐘意!

My.sunnyjune

花束訂製：whatsapp 6920 8278

 

粉紫色康乃馨

粉紫色康乃馨:祝願-祝母親永遠美麗年輕，母愛、祝母親永遠年輕美麗。

AY Flora by You’re Invited 推出左一個2021年母親節精選小花束Mama I Love You! Flora Rabbit 見到呢隻糖果粉紫色覺得好特別，加上包裝

紙好Fancy，吸引眼球。花束含3枝荷蘭康乃馨及其它當季花材葉材；價錢平民化，非常貼地! 物輕情義重，相信媽媽收到好開心!

紫色康乃馨:祝願-祝母親永遠美麗年輕，母愛、祝母親永遠年輕美麗。AY Flora by You’re Invited 推出左一個2021年母親節精選小花束Mama I Love You! Flora Rabbit 見到呢隻糖果粉紫色覺得好特別，好鐘意!

 

AY Flora by You’re Invited

花束訂製：whatsapp 6171 2226

 

糖果色康乃馨

Unique Floist秀蘭軒店主欣欣介紹我買糖果色康乃馨佢話呢隻色少見，好特別！感覺像糖果色！母親節都未必有。欣欣仲同我分享呢隻花板嘅邊緣呢舊款係尖嘅 而家呢個新嘅品種呢係弧形圓嘅

Flora Rabbit向店主欣欣學習，又長知識!

 

Unique Floist秀蘭軒店主欣欣介紹我買糖果色康乃馨佢話呢隻色少見，好特別！感覺像糖果色！

橙紅色康乃馨代表：感激與愛慕，用來表示對母親的感激之情。

Flora Rabbit 限量定制幾款唔同顏色既康乃馨保鮮花瓶及水晶球，限量10個歡迎大家選購。凡4月30日前選購，推出母親節早鳥優惠，每一個獨一無二。

避免陽光直射及放潮濕既地方。保養得宜，可存1-3年。歡迎Flora Rabbit inbox 選購。

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Flora Rabbit

選購查詢: 5269 2757

Flora RabbitDIY 手作而家又多左一個寄賣點係Elite King Food Shop

上環德輔道中154號地下側4號舖（近永吉街，經過上環可以到Elite King Food Shop去賞花!

Flora RabbitDIY 手作而家又多左一個寄賣點係Elite King Food Shop， 歡迎大家去選花

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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