【公關大娜移@iM網欄】後疫情時代 求變互利共贏

以色列是此刻亂世中的桃花源，作為全球第一個解除口罩強制令的國家，超過八成民眾已接種新冠疫苗。接種率奇高，歸功於推行「綠色通行證」的疫苗護照，完成注射兩劑疫苗或染疫康復者就合資格獲得該護照，以茲證明半年內「無感染風險」，便可自由出入健身中心、酒吧、泳池、戲院和音樂廳等場所，誘因吸引。

以國今年一月份確診人數還日日破萬，短短三個月，大幅遏至百餘宗，相對疫情再度失控的印度及日本，聖城的改善速度猶如神蹟加持。與香港一水之隔的澳門，亦清零超過380日，頭頂光環的賀特首還開金口，首允兄弟若14日零確診，便逐步恢復與你往來。

陰霾漸似消散，地球人皆盼早日自由移動，短期內，各國必定啟動疫苗護照的機制，登載國民檢疫或就醫的紀錄，以色列、冰島和丹麥搶先採用了，英國正如火如荼研擬當中，還將配合快速通關App。大夥兒蓄勢待發，為疫後的浴火重生積極備戰。

我們又做了什麼？本港疫苗接種率僅約7.5%，南非的變種病毒突然壓境，港星旅遊氣泡再次瀕臨爆破，中港通關一直只聞樓梯響⋯⋯經濟只靠「內循環」支撐，復甦仍是遙遙長路。

身處於黎明前的黑暗期，要及早預見疫後的新常態：

1. 免疫護照普及化；

2. 公共醫療體系改革潮；

3. 新健康五寶：勤洗手、戴口罩、測體溫、常檢測、安全社交距離；

4. 在家工作常態化；

5. 監察行蹤合理化；

6. 封關鎖國隨時殺到；

7. 疫後創傷後遺症，心理健康崩缺；

8. 網上主導，社交活動欠缺，人際關係疏離

疫情的複雜突變，最考驗公關的應變力及危機管理，發揮多角度、多方案思維，線上與實體雙軌並行，永遠作好「prepare for the worst」的防災預備。上市公司的業績會或AGM，移師網上舉行，成本或節省了，但互動性、感染力及市場影響力則明顯減弱。現場活動永遠是公關推手們夢寐以求的擂台。某網媒上周舉辦五周年慶典，官賈名流薈集星光熠熠，卻要「止於禮」，嚴守防疫的安全區域，三十分鐘的儀式快速完事，難免予人「到喉唔到肺」的隔膜感。

依重實體活動大放煙花、去「食糊」的想法必須揚棄，要把雞蛋放於不同的籃子，運用多元化渠道去宣傳滲透，實行「多條腿走路」，不但分散風險，亦可持續發展下去。這場疫症教曉世人與自然的博奕之道：順勢而行、因勢利導。企業逐利，也要讓利、捨利，疫後的公關工作宜多注重ESG、CSR，展現互利共生的精神，合力修補千瘡百孔的人心與社會，逐步納回正軌。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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