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【玄人‧峰語@iM網欄】梅花易數更深層次的延伸

名人薈萃 10:01 2021/04/24

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上期已教了大家如何為梅花易數起卦，今期就教大家如何去延伸卦體。一般人對梅花易卦的解讀有幾個層次，最簡單的方法是直接去解卦，例如起了一支 「山地剥」卦，就直接去將卦象解釋出來。如果是一些簡單的提問，此方法免強可以合格，但如果涉及一些複雜的問題，而當中又涉及其他人和事，而且又有過程進展，單是一支卦象的解釋，是無法滿足解卦的要求。

 

整個梅花易數的起卦，其實起卦後尚涉及幾個部驟，才可完成整個解卦前的準備；

 

1) 如上期所言，將年、月、日的數字相加除8，餘數為上卦。再將年、月、日、時的數字相加除8，餘數為下卦。再提一次，梅花易是用先天卦數，乾(天)1、兌(澤)2、離(火)3、震(雷)4、巽(風)5、坎(水)6、艮(山)7、坤(地)8。

 

2) 先要找出 「動爻」，再找出 「體卦」與 「用卦」。動爻的計算方法，是將起卦時的年、月、日、時的數值相加，得出總數後再除6(除6的原因，是因為一支卦有6個爻)。例如辛丑年4月22日申時起卦，計算動爻方法是2(丑)+4+22+9(申) =37，之後將37除6得出餘數是1。那麼，動爻就在1爻了。

 

之前已跟大家解釋過，一支卦分上卦(4、5、6爻)及下卦(1、2、3爻)，由於動爻在1爻，那麼，下卦我們就稱之為 「用卦」，而上卦就體之為 「體卦」。「體卦」與 「用卦」之分別，在於先者代表自己，而 「用卦」代表別人，客觀環境的開始。事實上，一件事件的發展，一定有自己，有對手，即使沒有對手，也一定有客觀環境因素，所以要立體去看一件事，一定要先分體、用。

 

3) 除了自己及他人或客觀條件外，事件也會有進程，而要看進程，就要看 「互卦」了。互卦分「初互」與「二互」， 「初互」，將原先的卦中的2、3、4爻抽出來，起出另一個卦；同樣地，  「二互」則將3、4、5爻抽出來，起另一個卦。兩個互卦的作用是用來看事件的發展過程。

 

4) 最後就是求 「變卦」，所謂變卦，就是事件發展最後的結果。求變卦的方法非常簡單，就是將原先求出來的卦在動爻位置的地方改動，如果本身是陽爻改為陰爻，或原本是陰爻的地方改為陽爻，將原先的卦體改變。

 

好了，了解了以上三部曲後，我們就來一次實例起卦。就以上述的時間為例，上卦是2+4+22 除以8，餘數為4，上卦為震(雷)4；下卦是2+4+22+9除8餘數為1，下卦為乾(天)。那麼，梅花易卦求得 「雷天大壯」。由於2、3、4爻是3個陽卦，初互卦為「乾卦」；而3、4、5卦是陽、陽、陰，二互為「兌卦」。另外， 「變卦」如何求出來?此卦動爻於1爻，那麼原先初爻的陽爻改為陰爻，下卦變為巽(風)，那麼原先的 「雷天大壯」 變為 「雷風恒」卦了。

 

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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