【玄人‧峰語@iM網欄】梅花易數更深層次的延伸

上期已教了大家如何為梅花易數起卦， 今期就教大家如何去延伸卦體。 一般人對梅花易卦的解讀有幾個層次，最簡單的方法是直接去解卦， 例如起了一支 「山地剥」卦，就直接去將卦象解釋出來。如果是一些簡單的提問， 此方法免強可以合格，但如果涉及一些複雜的問題， 而當中又涉及其他人和事，而且又有過程進展， 單是一支卦象的解釋，是無法滿足解卦的要求。

整個梅花易數的起卦，其實起卦後尚涉及幾個部驟， 才可完成整個解卦前的準備；

1) 如上期所言，將年、月、日的數字相加除8，餘數為上卦。再將年、 月、日、時的數字相加除8，餘數為下卦。再提一次， 梅花易是用先天卦數，乾(天)1、兌(澤)2、離(火)3、震( 雷)4、巽(風)5、坎(水)6、艮(山)7、坤(地)8。

2) 先要找出 「動爻」，再找出 「體卦」與 「用卦」。動爻的計算方法，是將起卦時的年、月、日、 時的數值相加，得出總數後再除6(除6的原因，是因為一支卦有6 個爻)。例如辛丑年4月22日申時起卦，計算動爻方法是2(丑) +4+22+9(申) =37，之後將37除6得出餘數是1。那麼，動爻就在1爻了。

之前已跟大家解釋過，一支卦分上卦(4、5、6爻)及下卦(1、 2、3爻)，由於動爻在1爻，那麼，下卦我們就稱之為 「用卦」，而上卦就體之為 「體卦」。「體卦」與 「用卦」之分別，在於先者代表自己，而 「用卦」代表別人，客觀環境的開始。事實上，一件事件的發展， 一定有自己，有對手，即使沒有對手，也一定有客觀環境因素， 所以要立體去看一件事，一定要先分體、用。

3) 除了自己及他人或客觀條件外，事件也會有進程，而要看進程， 就要看 「互卦」了。互卦分「初互」與「二互」， 「初互」，將原先的卦中的2、3、4爻抽出來，起出另一個卦； 同樣地， 「二互」則將3、4、5爻抽出來，起另一個卦。 兩個互卦的作用是用來看事件的發展過程。

4) 最後就是求 「變卦」，所謂變卦，就是事件發展最後的結果。 求變卦的方法非常簡單， 就是將原先求出來的卦在動爻位置的地方改動， 如果本身是陽爻改為陰爻，或原本是陰爻的地方改為陽爻， 將原先的卦體改變。

好了，了解了以上三部曲後，我們就來一次實例起卦。 就以上述的時間為例，上卦是2+4+22 除以8，餘數為4，上卦為震(雷)4；下卦是2+4+22+9除 8餘數為1，下卦為乾(天)。那麼，梅花易卦求得 「雷天大壯」。由於2、3、4爻是3個陽卦，初互卦為「乾卦」； 而3、4、5卦是陽、陽、陰，二互為「兌卦」。另外， 「變卦」如何求出來?此卦動爻於1爻， 那麼原先初爻的陽爻改為陰爻，下卦變為巽(風)，那麼原先的 「雷天大壯」 變為 「雷風恒」卦了。