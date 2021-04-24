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【新股IPO】WeLab傳籌備今年香港或美國上市 估值或達156億元

股樓投資 08:16 2021/04/24

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本港金融科技獨角獸WeLab準備年內上市？

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智曾經表明對公司上市持開放態度，而早於2018年WeLab已密謀上市，惟當時因市況波動擱置香港上市計劃，期時傳聞集資額為5億美元。

譚仔有幾紅？連ERROR 193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作　網民：搵花姐頂上！，見【下一頁】

相隔近3年，消息指WeLab正與投資銀行商討，籌備在今年上市，惟目前仍未選定在那裏上市，香港和美國都是考慮的潛在上市地點。WeLab將視乎屆時市況，上市估值可能介乎15億至20億美元（約117億至156億港元），不過公司亦有可能不繼續推進IPO計劃。

延伸閱讀：晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選

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WeLab發言人表示，一向都有考慮不同的戰略選擇以及緊密監察資本市場變化，如果市場環境有利及對公司有戰略意義，會考慮上市。

截至2020年底WeLab在香港、中國大陸、印尼共有5000萬客戶，按年增加20%。WeLab成立至今8年，於2017年其估值超過10億美元，晉身獨角獸行列。

據悉，部分投資者正推動WeLab上市，包括Allianz X、建銀國際、阿里巴巴創業者基金、馬來西亞主權財富基金國庫控股、李嘉誠旗下的TOM集團 （02383） 以及紅杉資本等；WeLab在今年3月剛完成7500萬美元融資，由安聯集團領投，令其成立至今的融資總額超過6億美元。

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記者：張以正

WeLab IPO 港股

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【新股IPO】字節跳動屢傳上市 今終澄清：暫不具備上市條件 目前無上市計劃

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