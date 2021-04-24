【新股IPO】WeLab傳籌備今年香港或美國上市 估值或達156億元

本港金融科技獨角獸WeLab準備年內上市？

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智曾經表明對公司上市持開放態度，而早於2018年WeLab已密謀上市，惟當時因市況波動擱置香港上市計劃，期時傳聞集資額為5億美元。

譚仔有幾紅？連ERROR 193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作 網民：搵花姐頂上！，見【下一頁】

相隔近3年，消息指WeLab正與投資銀行商討，籌備在今年上市，惟目前仍未選定在那裏上市，香港和美國都是考慮的潛在上市地點。WeLab將視乎屆時市況，上市估值可能介乎15億至20億美元（約117億至156億港元），不過公司亦有可能不繼續推進IPO計劃。

延伸閱讀：晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

WeLab發言人表示，一向都有考慮不同的戰略選擇以及緊密監察資本市場變化，如果市場環境有利及對公司有戰略意義，會考慮上市。

截至2020年底WeLab在香港、中國大陸、印尼共有5000萬客戶，按年增加20%。WeLab成立至今8年，於2017年其估值超過10億美元，晉身獨角獸行列。

據悉，部分投資者正推動WeLab上市，包括Allianz X、建銀國際、阿里巴巴創業者基金、馬來西亞主權財富基金國庫控股、李嘉誠旗下的TOM集團 （02383） 以及紅杉資本等；WeLab在今年3月剛完成7500萬美元融資，由安聯集團領投，令其成立至今的融資總額超過6億美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正