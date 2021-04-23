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TVB旗下myTV SUPER夥有線寬頻 推198元起月費計劃

Hot Talk 22:45 2021/04/23

分享：

電視廣播旗下myTV SUPER與有線寬頻合作，推198元起月費計劃。

電視廣播（00511，TVB）旗下OTT平台myTV SUPER宣布，和有線寬頻 （01097） 合作推出最新計劃，客戶可以低至198元的價格，享用1G家居寬頻及myTV Gold節目，並可於3部裝置同時收看。

有線家居寬頻+myTV Gold服務組合
有線家居寬頻 myTV SUPER 組合月費
1000 Mbps myTV Gold服務組合
解碼器+2部裝置同時看（可用於筆記型電腦、手機及平板電腦）		 198元起

MyTV Super Limited 營運總裁林桂興表示，OTT搭配寬頻服務一直是其中一個重要的行銷方向，未來會繼續強化myTV Gold 節目內容及種類。4月及5月份出爐的節目包括myTV SUPER 原創節目《欺詐劇團》、《智能愛人》、《SUPER FIVE》；邵氏製作 《鬼上你架車》；日韓及內地節目以及體育盛事，如《英格蘭足總盃》等。

電視廣播︰李寶安5月27日退休並無意見分歧　許濤感謝貢獻【下一頁】

有線寬頻通訊有限公司收費市務及營銷高級副總裁孫偉雄指，集團擁有及經營超過240萬的固網寬頻覆蓋，相信本次跨平台合作，能結合雙方優勢，為雙方客戶及觀眾帶來更優質的享受，達至三贏局面。

電視廣播今日收報8.68元，跌3%，成交513萬元。有線寬頻收報0.067元，無升跌。

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編輯：陳健婷

 

港股 TVB 電視廣播（00511） 有線寬頻（01097）

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