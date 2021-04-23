  • 26°C
香港時間 : 2021423日 (五) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】順豐房託傳下周一開始預路演 最快5月上市 集資23億元

股樓投資 22:35 2021/04/23

分享：

新股市場沉寂了一輪，市場都期待快點有些大型新股登場「沖喜」。據外電引述消息人士指，順豐旗下的順豐房託計劃於下周一(26日)開始預路演，集資3億美元（約23.26億港元）。

此前有指順豐房託期望可在未來兩周爭取獲批來港上市申請，如此一算，意味最快可於5月上市；順豐房託委任了星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。

譚仔有幾紅？連Error193都話要做代言 可惜檔期問題未能合作　網民：搵花姐頂上！，見【下一頁】

順豐房託上市前為順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日在香港成立。該房託基金主要在全球投資物流地產，現時涉及香港、佛山及蕪湖3項物業。評估價值合計61億元，並由順豐創辦人王衛出任主席。

截至去年底，順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。順豐房託包括三項分別位於青衣、佛山及蕪湖的物流物業，截至去年底相關物業可出租總面積約30.8萬平方米，估值達60.9億港元，平均出租率約為95%。

延伸閱讀：晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

順豐控股（深：002352） IPO 港股

上一篇文章

領展統一內地商場品牌 旗下多個物業更換名稱

下一篇文章

配股刺激北水流入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！