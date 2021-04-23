【新股IPO】順豐房託傳下周一開始預路演 最快5月上市 集資23億元

新股市場沉寂了一輪，市場都期待快點有些大型新股登場「沖喜」。據外電引述消息人士指，順豐旗下的順豐房託計劃於下周一(26日)開始預路演，集資3億美元（約23.26億港元）。

此前有指順豐房託期望可在未來兩周爭取獲批來港上市申請，如此一算，意味最快可於5月上市；順豐房託委任了星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。

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順豐房託上市前為順豐控股間接全資附屬公司，於去年10月23日在香港成立。該房託基金主要在全球投資物流地產，現時涉及香港、佛山及蕪湖3項物業。評估價值合計61億元，並由順豐創辦人王衛出任主席。

截至去年底，順豐房託所有物業的可出租面積達30.8萬平方米，物業平均出租率為94.9%。順豐房託包括三項分別位於青衣、佛山及蕪湖的物流物業，截至去年底相關物業可出租總面積約30.8萬平方米，估值達60.9億港元，平均出租率約為95%。

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記者：張以正