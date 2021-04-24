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【美股焦點】第一季度汽車交付數據勝預期　大摩上調Tesla目標價至900美元

股樓投資 13:39 2021/04/24

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市場關注Tesla（TSLA）今年首季度財報之際，大摩本周上調對對該公司目標價，由原本的880美元上升至900美元，同時維持「增持」評級。本周五（23日）Tesla升1.35%，收報729.4美元，距離大摩目標價仍有23.3%的潛在升幅。

大摩分析師Adam Jonas表示，上調目標價主要是因為Tesla第一季度汽車交付數據超出預期，預計為184,800輛，高出其原本預計的20%；同時他將今年全年的汽車交付預期提高3%至80.9萬輛。他還指出，投資者看淡Tesla在中國前景是一件好事，因為他認為投資者長期以來對中國的市場期望值過高。

近期Tesla於中國身陷「煞車失靈」事件，遭內地官媒批評車廠回應傲慢，Tesla官方微博回應指已成立專門處理小組，盡全力滿足車主訴求，力求達成多方滿意的結果。

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編輯：李勝男

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