A股氣氛稍為好轉,滬深300指數一周累升3.4%,而深圳創業板指數更漲7.6%,馬上帶動南下資金活躍起來。今周來自港股通的淨流入大增至240.3億元人民幣,比上周激增4.3倍,重返去年底的水平。

但值得注意是,今周撞正美團(03690)和安踏(02020)雙雙配股,刺激一周北水淨流入的規模,兩股分別錄得45.9億元及46.1億元的淨買入,或許扭曲了北水買貨的意向,可能下周才能見真章。

此外,騰訊(00700)的流入量嚴重偏低,累計只有14.1億元,遠低於平常市況的水平,亦少有地較小米(01810)、中移動(00941)為低,難道北水看淡騰訊前景?

中移動再度得到北水加持,一周淨買入達24.1億元,多少也支持了股價造好,一周微升2.4%,收報52.45元。另港交所(00388)亦獲得8.1億元的資金流入。

編輯:黃銳