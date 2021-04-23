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配股刺激北水流入

名人薈萃 21:57 2021/04/23

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A股氣氛稍為好轉，滬深300指數一周累升3.4%，而深圳創業板指數更漲7.6%，馬上帶動南下資金活躍起來。今周來自港股通的淨流入大增至240.3億元人民幣，比上周激增4.3倍，重返去年底的水平。

但值得注意是，今周撞正美團（03690）和安踏（02020）雙雙配股，刺激一周北水淨流入的規模，兩股分別錄得45.9億元及46.1億元的淨買入，或許扭曲了北水買貨的意向，可能下周才能見真章。

此外，騰訊（00700）的流入量嚴重偏低，累計只有14.1億元，遠低於平常市況的水平，亦少有地較小米（01810）、中移動（00941）為低，難道北水看淡騰訊前景？

中移動再度得到北水加持，一周淨買入達24.1億元，多少也支持了股價造好，一周微升2.4%，收報52.45元。另港交所（00388）亦獲得8.1億元的資金流入。

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編輯：黃銳

港股通 港股 北水流入 小米 騰訊 滬深300指數 A股

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