曾淵滄：將來加息怎麼辦?

才數個星期前，美國10年國債利率升上1.7厘，引發全球股市出現一陣小恐慌與調整，但是，很快地平息，美股又再創新高，香港一個月銀行同業拆息跌破0.1厘，創11年新低，於是短短數星期，傳媒不斷地轉軚，不久前才努力地製造恐慌，現在又說是供樓者佳音。

在香港，大部分供樓者都採用H+B厘的方式供樓，H就是上文所指的銀行同業1個月期拆息利率，這也是銀行資金的成本，大銀行若有多餘的資金，可以以H厘的利率借出資金給另一些銀行，小銀行存款不夠多，就通過銀行同業拆息方法借入資金，付H厘利息，而B就是銀行借錢給人供樓的毛利潤，銀行賺取B厘的利潤來支付所有資金成本之外其他的成本。剩餘的就是繳稅前的淨利潤。

利用創新低的利率

目前，不少銀行的B是1.3厘，1.3厘再加不足0.1厘，總供樓利率不足1.4厘，每月只是0.1167厘，若以首次置業身份買800萬元的樓，首期付80萬元，借720萬元，每月付的利息是8,400元，每月8,400元肯定租不到價值800萬元的樓。當然，供樓除了還利息之外，還有部分本金，不過償還本金也等於減輕負債，不該計算在借貸成本中，從這個角度來看，目前若有資格以首次置業的身份買樓， 的確應該買樓，好好地利用創11年新低的利率。

明年才是加息時機

居安思危，我們當然也要考慮將來加息怎麼辦。首先，我們應該明白為甚麼前文所提的10年債息上升而1個月利息利率卻創11年新低的道理，10年債息上升是因為投資者認為未來的10年，利率不可能如此長期的維持在0.1厘之下，投資者預期美國聯邦儲備局明年可能加息以壓抑通脹，現在拜登在大派銀紙，全民派，而是將大動土木搞基建，又是派錢的行動，美國全民會受惠於拜登的派錢行為，全民受惠意味着全民有錢，有錢就會花錢，人人花多一些錢，物價就會上升，這就是通脹，今年是拜登上任的一年，聯邦儲備局主席（Jerome Powell）除非與拜登有仇，否則不可能在今年馬上加息以壓抑通脹，明年則是良好的加息時機。明年加息壓一壓通脹，也壓一壓過熱的股市，也許後年又適合再減息……過去幾十年，美國新總統上任的第一年絕少加息，多是等到第二年才加息，這是政治遊戲、政治需要。

也幸好，目前在香港向銀行借錢，是要做壓力測試的，所謂壓力測試就是假設銀行加息了，你還有沒有還錢的能力，你若能通過壓力測試，不妨大膽借錢。

本文節錄自705期WEALTH 置業安居

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