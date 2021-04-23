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【樓市現象】新盤分薄客源　二手睇樓量三區齊跌　美聯︰整體樓市仍看俏

股樓投資 21:01 2021/04/23

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踏入四月，各大發展商接連推出新盤，一手新盤市場百花齊放，搶去部分市場焦點，導致二手睇樓活動及成交量稍有回落。據美聯物業分行統計，15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約537組，較上週末約557組再跌約3.6%，但為連續第9個週末企穩逾500組的活躍水平。

分區數據方面，港島區大型全新盤開價、開放示位，搶去不少市場焦點，本週末港島區內4個指標屋苑的預約睇樓量錄得約128組，按週跌約5.2%。美聯施衍銘表示，本月至今太古城交投表現不俗，但由於港島區有大型全新盤開始收票，吸納部分購買力，導致本週末預約睇樓量下跌。

九龍區7個指標屋苑週末預約睇樓量暫錄約149組，較上週末減約2%。值得注意的是，德福花園本週末預約睇樓量錄約19組，較上週末微升5.6%，是十大藍籌屋苑中唯一錄睇樓量上升的屋苑。

【延伸閱讀】【示範單位】旺角ONE SOHO一房285呎　 間隔實用開揚【下一頁

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新界區4個指標屋苑預約睇樓量暫錄約260組，較上週回落約3.7%。代理指，新界區曼近有屯門新盤登場，利好二手樓市，雖然本周睇樓量回落，但二手樓價回升，仍無礙準買家入市意欲。加上買家為免遲買更貴、錯失筍盤，不惜追價入市。

美聯布少明表示，月內不少新項目相繼登場，料新盤市場將繼續吸納及凍結市場資金，加上二手市場不少筍盤被消化，故短期內二手睇樓活動及成交量或添一定壓力。不過在「新香港人」入市、拆名個案趨升，以及北水重臨及套股換樓等利好因素支持下，第二季整體樓市依然看俏。

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撰文 : 謝昕蕎

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