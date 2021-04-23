【樓市熱話】月入15K想買樓 儲到一成首期 但過唔到壓力測試 網民：只有靠父幹

「買樓」是香港人的終身目標，近日有網民在討論區發帖，指自己現職是售貨員，月入一萬五，未來想置樓，計算過可儲一成首期，但過不到壓力測試，故問網民意見。

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此帖文一出，引來不少網民回應，網民意見參半，有網民認為「有父幹」就可以解決問題，「加上父親給你的600萬就可以」、「父親給尾數就可以」、「居屋節省一點勉強可以」

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另有網民認為不需要計算，因為人工全拿去供樓，未必夠錢買，「萬五元應該只是足夠人類基本生存的費用。」、「月入萬五買200呎都不可行......其實月入五萬都不容易。」、「沒有公屋又要租樓，賺取的錢都沒有剩。」、「萬5元供到樓，很多人買到樓啦！」

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責任編輯：陳頌潔