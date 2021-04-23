丘鈦科技分拆「昆山丘鈦中國」A股上市獲聯交所批准 中證監已受理上市輔導備案申請

▲ 丘鈦科技分拆昆山丘鈦中國A股上市獲聯交所批准。

丘鈦科技 （01478） 公佈，聯交所已經批准公司分拆昆山丘鈦中國在中國一家證券交易所獨立上市。昆山丘鈦中國將向深圳證券交易所提交上市申請以尋求獨立上市。目前昆山丘鈦中國已向中國證監會江蘇監管局提交上市輔導備案申請，並獲中國證監會江蘇監管局受理。

丘鈦科技今日收報15.54元，升2.1%，成交6688萬元。

丘鈦科技擬拆分鏡頭業務「昆山丘鈦中國」於A股上市【下一頁】

丘鈦稱，分拆將釋放昆山丘鈦中國的價值，使其在一個獨立平台下從事用於如手機、汽車、、物聯網等智能移動終端的攝像頭模組設計、研發、製造及銷售業務，為公司及股東提供一個實現其於分拆集團投資價值的機會。

丘鈦續指，建議分拆將使分拆業務與生物識別模組（包括指紋識別模組）的設計、研發、製造和銷售業務分離，令股東和投資者能夠分別評估分拆集團和丘鈦的戰略、成功因素、功能承擔、風險和收益，並據此作出或完善其投資決策。

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編輯：陳健婷