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【港股追蹤】維達首季利潤增近五成 優化產品組合帶動毛利增長

股樓投資 21:23 2021/04/23

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維達國際（03331）公布今年首季業績，期內淨利潤按年升46.5%至5.5億元，淨利潤率升1.4個百分點至12.4%；息稅折舊攤銷前溢利升24.5%至10.09億元，息稅折舊攤銷前溢利率為22.6%。今早維達曾升上28.5元，創月內高位，後升幅收窄至3.7%，收報27.8元，成交1.5億元。

【大行點睇】青啤首季多賺九成 獲高盛上調目標價  詳情請看[下一頁]

第一季內，維達錄得總收益44.7億元，按年增30.7%，當中紙巾業務貢獻36.6億元、個人護理業務貢獻8.06億元。而內地的收益為34.28億元，按年增45.9%，按固定匯率換算則為35.9%。

受惠於集團優化產品組合，毛利增長35.6%至17.4億元；毛利率增1.4個百分點至38.9%。經營溢利增長33.5%至7億元，經營溢利率增0.3個百分點至15.7%。匯兌收益為500萬元，去年同期則虧損1000萬元，收益中有200萬元來自應付經營項目，300萬元來自融資項目。

【大行點睇】富瑞指萬科首季業績令人失望 對其前景持審慎態度 績後急跌逾5%  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

產品 成交 港股 護理 維達國際（03331）

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