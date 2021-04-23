【樓市現象】放盤三個月　業主終減逾100萬　出售半島豪庭海景套房

樓市旺，二手市場最近出現業主反價、買家追價入市等現象，業主願減價售樓的個案則較為少見。最近半島豪庭有業主放盤約三個月，終減逾100萬將單位沽出，減幅達4.5%。

中原地產黃埔第三分行B組分行經理袁顯岸表示，半島豪庭2座高層K室，實用面積1,043平方呎，三房套房間隔，另設工人套房，單位座向南方，向海景。單位今年1月開價2,480萬元，放盤約3個月，業主終願降價112萬元，以2,368萬元沽出，實用呎價22,704元。

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據悉，原業主於2012年以1,520萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利848萬元離場，單位期內升值56%。袁顯岸補充，半島豪庭本月至今暫錄約7宗成交，平均實用呎價19,901元。

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