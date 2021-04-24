【清酒新世界@iM網欄】以飛驒天然地下水來釀酒 天領

不知道今年有沒有機會到日本旅遊？希望冬天的時候可以吧，最起碼讓我泡個溫泉！提起溫泉，我就想起岐阜縣的下呂溫泉，那裏的溫泉水真的非常之順滑，還有當地的特產飛驒牛和白桃。除此之外，那裏還有一間酒造—天領酒造，酒造已經有341年歷史，而且在釀酒的季節會開放予公眾參觀。

天領酒造在1680年成立，酒造使用飛驒天然地下水來釀酒，這種水是日本全國相當罕有的優質超軟水，甚至連天皇都被吸引而到飛驒泡溫泉，換言之酒造所用的就是被天皇認可的優質水！此外，酒造同時設有食物工場，最初是以人工栽培蘑菇工埸來維持收入，更善用釀酒後剩下的酒粕作為肥料，後來改革為加工食物工埸並沿用至今。

天領主要使用兩種酒米釀酒，包括岐阜縣特產「飛驒譽」及「山田錦」。飛驒譽主要生長在北阿爾卑斯山腳下，其中特別之處在於釀出來的清酒香氣撲鼻，口味清爽。

今次要介紹的清酒就是天領「Sma Sma Sparkling」，這款有氣清酒厲害了，每一年的銷售量只有多沒有少！清酒100%使用飛驒産的酒造好適米「飛驒譽」，再加上岐阜縣生產的獨有酒造「G酵母」，製造出甘甜清爽及擁有啖啖酸味的有氣清酒。在飛驒市，Sma Sma其實是當地的方言，代表着「每一個角落」，同時也代表着這款有氣清酒的香氣、味道及口感能夠傳達到口腔任何一個角落！一般在市面上買到的有氣清酒，酒精度高，較為辛口及帶一點點米香。「Sma Sma Sparkling」不一樣的是酒精度只有五度，較啤酒還要低，加入碳酸後更有助釋放日本酒的香氣，入口甘酸清爽。雖然非常容易入口，也適合女性或未曾品嚐清酒的人士享用，不過不要小看這款酒，我有很多較少接觸甚至從未接觸清酒的朋友，在享用「Sma Sma Sparkling」後，簡直有如打開了一道新的大門，對清酒有新的睇法，不是我誇張，建議各位試一試便明白！

另外，酒造近期增加了一個新的品牌—「日野屋」，有很多有趣的清酒可以介紹給大家，這個可以留在下一篇分享。

天領酒造株式会社

地址：〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1289番地の1

電話：0576-52-1515

官網：https://www.tenryou.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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