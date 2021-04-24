【細味醺徒@iM網欄】哪有錢！「十四代」的平價影子酒？

十四代是清酒愛好者的必然「打卡」酒，但眾所周知，它價格不便宜。「哪有錢？」沒有太多銀彈的話，又有哪些酒是十四代的「影子酒」呢？

十四代的酒- 「綿」

我喝過數百個酒藏的酒，就有以下兩個銘柄推介，第一是澄川酒造的「東洋美人」、第二是川鶴酒造的「川鶴」，兩個銘柄的酒，入口的口感，都帶有十四代的特色。什麼是十四代的特色呢？我會說是「綿」。不想用「滑」來形容十四代的酒，我認為「綿」更適切。因為滑只是酒釀得沒太多雜質，又或者是不太辛口，入口順滑，精米步合度低的酒已可以滑來形容。但十四代的酒不僅是滑，而是有很軟熟的口感，就好像到粥店買粥，好的粥店，我們會形容它的粥底好「綿」一樣，不僅僅是滑，口感非常獨特。如果蒙瓶試酒，只喝一口便一定能分辨。

▲ 東洋美人特吟愛山純米大吟釀

「東洋美人」與「十四代」藏人相熟

談到影子酒，兩銘柄與十四代相似的地方，便是這種口感。為什麼口感會近似呢？先說「東洋美人」，它的藏人與十四代的藏人相熟，澄川酒造藏人曾到高木酒造學習，十四代甚至把在其特吟愛山停產後，改為讓澄川酒造用同一名稱發展，可見兩酒藏之關係密切。我特意訂了這枝「東洋美人」的特吟愛山回來一試，口感雖不及十四代的「綿」，但仍然充滿了十四代的影子。愛山米造出的來的酒較甜，這枝酒亦是較甘口，但完全不膩，又是一枝飯還未吃完但已喝光了的一瓶好酒。最重要的是，它僅賣4400日元（約320港元），而且不難「入手」。

川鶴酒造值得更高評價

另一枝蒼海遺珠而與十四代風格很接近的銘柄，是香川縣川鶴酒造的「吉祥翔鶴」大吟釀。川鶴酒造沒有如澄川酒造和高木酒造的緊密關係，但兩者口感相似，我估計是人有相似，物有相同。當日與朋友暢飲，眾人嘖嘖稱奇，還以為我帶了一枝十四代的銘柄過來。它的價格略高一些，是5500日元。後來我也買了一枝川鶴酒造的其它銘柄，風味雖然不及這枝吉祥翔鶴，但口感還是很一致，相信這是酒造造酒的風格。

▲ 川鶴酒造-「吉祥翔鶴」大吟釀（網上圖片）

▲ 川鶴酒造的川鶴純米大吟釀- 雄町

以這兩枝銘柄，都不難買，只到網上找找便有呢！喜歡十四代的您，以及哪有錢買十四代的您，不妨找來試試！

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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