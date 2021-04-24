  • 26°C
香港時間 : 2021424日 (六) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細味醺徒@iM網欄】哪有錢！「十四代」的平價影子酒？

名人薈萃 11:17 2021/04/24

分享：

十四代是清酒愛好者的必然「打卡」酒，但眾所周知，它價格不便宜。「哪有錢？」沒有太多銀彈的話，又有哪些酒是十四代的「影子酒」呢？

十四代的酒- 「綿」
我喝過數百個酒藏的酒，就有以下兩個銘柄推介，第一是澄川酒造的「東洋美人」、第二是川鶴酒造的「川鶴」，兩個銘柄的酒，入口的口感，都帶有十四代的特色。什麼是十四代的特色呢？我會說是「綿」。不想用「滑」來形容十四代的酒，我認為「綿」更適切。因為滑只是酒釀得沒太多雜質，又或者是不太辛口，入口順滑，精米步合度低的酒已可以滑來形容。但十四代的酒不僅是滑，而是有很軟熟的口感，就好像到粥店買粥，好的粥店，我們會形容它的粥底好「綿」一樣，不僅僅是滑，口感非常獨特。如果蒙瓶試酒，只喝一口便一定能分辨。

東洋美人特吟愛山純米大吟釀

「東洋美人」與「十四代」藏人相熟
談到影子酒，兩銘柄與十四代相似的地方，便是這種口感。為什麼口感會近似呢？先說「東洋美人」，它的藏人與十四代的藏人相熟，澄川酒造藏人曾到高木酒造學習，十四代甚至把在其特吟愛山停產後，改為讓澄川酒造用同一名稱發展，可見兩酒藏之關係密切。我特意訂了這枝「東洋美人」的特吟愛山回來一試，口感雖不及十四代的「綿」，但仍然充滿了十四代的影子。愛山米造出的來的酒較甜，這枝酒亦是較甘口，但完全不膩，又是一枝飯還未吃完但已喝光了的一瓶好酒。最重要的是，它僅賣4400日元（約320港元），而且不難「入手」。

川鶴酒造值得更高評價
另一枝蒼海遺珠而與十四代風格很接近的銘柄，是香川縣川鶴酒造的「吉祥翔鶴」大吟釀。川鶴酒造沒有如澄川酒造和高木酒造的緊密關係，但兩者口感相似，我估計是人有相似，物有相同。當日與朋友暢飲，眾人嘖嘖稱奇，還以為我帶了一枝十四代的銘柄過來。它的價格略高一些，是5500日元。後來我也買了一枝川鶴酒造的其它銘柄，風味雖然不及這枝吉祥翔鶴，但口感還是很一致，相信這是酒造造酒的風格。

川鶴酒造-「吉祥翔鶴」大吟釀（網上圖片）

川鶴酒造的川鶴純米大吟釀- 雄町

以這兩枝銘柄，都不難買，只到網上找找便有呢！喜歡十四代的您，以及哪有錢買十四代的您，不妨找來試試！

 

 

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

最新專欄文章 更多

【細味醺徒@iM網欄】女清酒釀酒師的實而不華-幻舞
2021/04/07
【細味醺徒@iM網欄】女清酒釀酒師的實而不華-幻舞
【細味醺徒@iM網欄】「妙花䦨曲」清酒愛好者必嚐
2021/03/20
【細味醺徒@iM網欄】「妙花䦨曲」清酒愛好者必嚐
【細味醺徒@iM網欄】極具潛質的新派酒 1314 的清酒
2021/03/06
【細味醺徒@iM網欄】極具潛質的新派酒 1314 的清酒
【細味醺徒@iM網欄】辛口而濃厚 佬味十足嘅一枝清酒
2021/02/05
【細味醺徒@iM網欄】辛口而濃厚 佬味十足嘅一枝清酒
【細味醺徒@iM網欄】奈良縣除了有鹿，還有三家優秀酒藏
2021/01/22
【細味醺徒@iM網欄】奈良縣除了有鹿，還有三家優秀酒藏
清酒 港元 香川 日圓

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】梅花易數更深層次的延伸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁