  • 27°C
香港時間 : 2021423日 (五) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】聽前輩講唔好計較人工 做足五年比同期低三成人工 事主嘆：聽前輩講真喺累死人！

理財智慧 21:07 2021/04/23

分享：

古語有云：「不聽老人言，吃虧在眼前」，但近日有網民在討論區發帖，指很後悔聽前輩所說：「年輕人剛剛出來工作，不要這麼計較人工，肯做又肯捱。當儲夠經驗，他日會很好。」結果樓主以比低三成人工，進來了這間公司做五年。

樓主與一起來的同事前一份工作薪水是一樣，只是她面試時敢叫高三成，於是乎公司的津貼和花紅，會因人工不同而提升。最近，樓主面試時，HR不斷說：「因為之前人工很低，HR不會給這麼高的增幅。」惹樓主十分不滿。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】五人小公司請助理 面試途中老闆突入 要求英文用字漂亮　網民：祝搵到莎士比亞應徵      【下一頁

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為聽前輩的話，分分鐘害了自己，「甚麼肯學肯捱，就有出人頭地？根本公司沒有甚麼可以給你學，我做了10年同一間公司，完全沒有升職的機會。」、「我捱了10年，人工都是加 $5200，聽老前輩說要學東西，就是學了很多東西，但是過了30歲後很難轉工.........」、「我以前就是聽前輩說，現在人工真是多得他們不少。」

但有網民認為是樓主問題，不懂得討價還價，如果價錢不對就不要做。正常不同人叫價不同，如果一早給你知人家叫甚麼價錢就不用面試。有網民認同道：「資本主義就是這樣，出多少錢是資本家決定，誰叫你是打工仔？不一直叫你工作，已經算幸運。」

 

其他網民回應：

前輩的意思是：「你學夠了，自己開公司。」

如果新工作人工比現職高好多，只有被挖角才有機會。

又是怨天尤人，加不到人工、升不到職一定是人家「有眼無珠」或靠「刷鞋」，自己是懷才不遇。

沒有人叫你有兩年經驗時不轉工，前輩沒有跟你說「魚唔過塘唔肥」？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

職場貼士 求職攻略

上一篇文章

【港股追蹤】維達首季利潤增近五成 優化產品組合帶動毛利增長

下一篇文章

【樓市現象】新盤分薄客源　二手睇樓量三區齊跌　美聯︰整體樓市仍看俏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女