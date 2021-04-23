【職場熱話】聽前輩講唔好計較人工 做足五年比同期低三成人工 事主嘆：聽前輩講真喺累死人！

古語有云：「不聽老人言，吃虧在眼前」，但近日有網民在討論區發帖，指很後悔聽前輩所說：「年輕人剛剛出來工作，不要這麼計較人工，肯做又肯捱。當儲夠經驗，他日會很好。」結果樓主以比低三成人工，進來了這間公司做五年。

樓主與一起來的同事前一份工作薪水是一樣，只是她面試時敢叫高三成，於是乎公司的津貼和花紅，會因人工不同而提升。最近，樓主面試時，HR不斷說：「因為之前人工很低，HR不會給這麼高的增幅。」惹樓主十分不滿。

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】五人小公司請助理 面試途中老闆突入 要求英文用字漂亮 網民：祝搵到莎士比亞應徵 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為聽前輩的話，分分鐘害了自己，「甚麼肯學肯捱，就有出人頭地？根本公司沒有甚麼可以給你學，我做了10年同一間公司，完全沒有升職的機會。」、「我捱了10年，人工都是加 $5200，聽老前輩說要學東西，就是學了很多東西，但是過了30歲後很難轉工.........」、「我以前就是聽前輩說，現在人工真是多得他們不少。」

但有網民認為是樓主問題，不懂得討價還價，如果價錢不對就不要做。正常不同人叫價不同，如果一早給你知人家叫甚麼價錢就不用面試。有網民認同道：「資本主義就是這樣，出多少錢是資本家決定，誰叫你是打工仔？不一直叫你工作，已經算幸運。」

其他網民回應：

前輩的意思是：「你學夠了，自己開公司。」

如果新工作人工比現職高好多，只有被挖角才有機會。

又是怨天尤人，加不到人工、升不到職一定是人家「有眼無珠」或靠「刷鞋」，自己是懷才不遇。

沒有人叫你有兩年經驗時不轉工，前輩沒有跟你說「魚唔過塘唔肥」？

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責任編輯：陳頌潔