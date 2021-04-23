【買樓理財】內地客數年前豪氣掃貨　可惜投資失利　新盤淪銀主盤　現再蝕沽商廈

全球央行量寬，作為國際金融中心的香港自然受惠。最近10年，不少內地炒家都來港買樓投資，除了住宅單位，亦包括商廈及街舖。不過，疫情肆虐，影響部分炒家資金鏈，終致他們蝕讓沽貨。

據土地註冊處資料顯示，新蒲崗商廈萬廸廣場中層E室，建築面積約2,910平方呎，上月以2,700萬元易手，呎價約9,278元。原業主為添億國際有限公司，董事包括黃秋霞及許偉健，是早年活躍新盤市場的內地客。該公司於2017年以約3,308萬元購入上址單位，換言之持貨4年，帳面蝕約608萬元，物業期內貶值18%。

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值得留意的是，黃秋霞及許偉健於2014年至2018年期間，購入多個新盤投資，如南昌站匯璽、北角柏蔚山、何文田天鑄等，惟不少單位已淪為銀主盤。

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