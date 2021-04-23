【大行點睇】青啤首季多賺九成 獲高盛上調目標價

青島啤酒（00168）昨日（22日）收市後公布首季業績，純利10.2億元（人民幣，下同），按年升90.2%；營業額89.2億元，按年升41.8%；每股盈利0.756元。績後雖獲高盛上調目標價，但股價今日仍跌2.3%，收報75.2港元。

高盛發表研究報告指，青啤首季銷售及純利按年分別增長42%及90%，升幅高於該行預期，銷售及息稅前盈利亦高於2019年首季升幅。故此，該行相信這反映青啤將自今年起錄得強勁反彈。然而，該行認為青啤於第二季將面對較高基數，或影響增長數字，加上行業亦將投資於高端品牌，料其第二季增長較慢。

大行予青島啤酒投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

報告指，基於首季表現強勁，因此上調青啤2021至2023年每股盈利預測8%至9%，料今年全年持續經營業務EBIT按年增長27%，予其「中性」評級，目標價由81.3港元上調至86.2港元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧