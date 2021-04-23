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【大行點睇】青啤首季多賺九成 獲高盛上調目標價

股樓投資 20:28 2021/04/23

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青島啤酒（00168）昨日（22日）收市後公布首季業績，純利10.2億元（人民幣，下同），按年升90.2%；營業額89.2億元，按年升41.8%；每股盈利0.756元。績後雖獲高盛上調目標價，但股價今日仍跌2.3%，收報75.2港元。

高盛發表研究報告指，青啤首季銷售及純利按年分別增長42%及90%，升幅高於該行預期，銷售及息稅前盈利亦高於2019年首季升幅。故此，該行相信這反映青啤將自今年起錄得強勁反彈。然而，該行認為青啤於第二季將面對較高基數，或影響增長數字，加上行業亦將投資於高端品牌，料其第二季增長較慢。

大行予青島啤酒投資評級及目標價﹕

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報告指，基於首季表現強勁，因此上調青啤2021至2023年每股盈利預測8%至9%，料今年全年持續經營業務EBIT按年增長27%，予其「中性」評級，目標價由81.3港元上調至86.2港元。

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記者：郭秀慧

大行報告 經濟 目標價 營業額 純利 每股盈利 青島啤酒（00168） 銷售 啤酒 行業

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