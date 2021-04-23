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【業績期】資產質素見改善　招行首季純利按年升15%

股樓投資 19:50 2021/04/23

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招商銀行 （03968） 公布今年首季業績，營業淨收入按年升11.1%至848.4億元人民幣，純利則按年升15.2%至320.2億元人民幣。其中公司淨利息收入按年升8.2%至495.2億元人民幣，淨利差及淨利息收益率雖然按年跌2個及4個基點，但按季上升13個及11個基點。

另外，公司不良貸款餘額在今年3月底達到540.6億元人民幣，較去年底升4.4億元人民幣，不良貸款率1.02%，較去年底降0.05個百分點，撥備覆蓋率同期升1.2個百分點，貸款撥備率期內降0.2個百分點至4.47%。數據反映公司資產質素較去年底有所改善。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 純利 人民幣 銀行 招商銀行（03968）

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