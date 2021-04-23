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【職場熱話】90後同事有兩部手機　收工後唔睇公司訊息　網民：私人時間不該處理工作事務

理財智慧 20:26 2021/04/23

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不少公司都會有一個工作群組，務求可以24小時隨時交代工作，但近日在討論區，就有網民指現在公司的90後同事都有兩部手機，分工作用和私人用，下班就不會看工作用手機，令工作有新安排要等他們上班在線才可以說。事主嘆：「其實年輕人這麼強調私人時間不理公事，有沒有問題，算不算自私？還是只是我這些老一輩太重責任心，太習慣被工作勞役？」

【職場熱話】新公司沒通訊軟件群組　事主抱怨欠歸屬感　大呼好空虛　網民：夢幻產業　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】失業一星期 積儲僅得幾萬 退休父母擺臉色 網民：佢哋喺驚冇家用　【下一頁

帖文一出，引來不少網民力撐90後同事，「後生時你我都是這樣」、「老實說，私人時間真是不應該做工作上的事務，做是人情不做是道理，佢不做但上班跟錯工作就是他錯可以罵，聰明的上班前會檢查清楚」、「根本公司事不應該依賴社交媒體，有任何工作上交代應該用公司系統」、「你請人時有沒有事先說明？」、「放工就放工」，「下班不看公司電話好正常，你公司給了錢24小時on call？」

 

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責任編輯：黃苑筠

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