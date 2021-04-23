【大行點睇】今年新業務增長或疲弱　大和下調平保目標價

平保公布今年首季業績，其中新業務價值按年增15%。大和發表報告，該增長高於市場預期，不過公司管理層對今年第二到第四季的新業務價值增長前景相對溫和，而且公司首季稅後營運盈利及純利增幅，為行內最低，其中稅後營運盈利主要是受平安銀行布動，壽險貢獻較弱。大和預計，今明兩年該趨勢仍然持續。

【大行報告】高盛更新7隻中資保險股評級及目標價 列一股入「確信買入」名單 【下一頁】

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大和認為平保今年第二季到第四季的新業務價值表現將會疲弱，因此下調今明兩年稅後營運盈利及純利預測，目標價由92元降至90元，不過維持「持有」評級。

平保今日股價升1%至87.1元。

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