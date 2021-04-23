長洲連續兩年停辦搶包山及飄色巡遊 僅恢復神功戲及「搶米」活動

香港長洲太平清醮值理會今日（23日）發出公告，鑑於新冠疫情，今年長洲太平清醮的飄色巡遊及包山嘉年嘉活動將會取消，是第二年取消相關活動，僅提供神功戲及「搶米」等各項活動；同時，建醮場地則仍會設置包山、神棚及派發平安包等活動，全島如常齋戒3日。

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值理會在公告表示，原有三座大包山將由高約15.5米改至約4.6米高，將連同潮州會館的包山、及北社街坊會的36座小包山，按傳統習俗放於北帝廟球場，供奉神明及祭祀幽靈，並設置神棚、大士王棚及戲棚。佛誕翌日則會安排沿街向公眾派發平安包。

另外，值理會今年不會統籌送神儀式，將由不同的社區人士各自舉行，全島亦將於下月17至19日；齋戒3日佛誕當日的「搶米」活動，今年則會改為於晚上9時派米，屆時會與平安包一同派發。

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責任編輯：潘曉豐