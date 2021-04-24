【視像診症】港遙距醫療落後　執業指引欠清晰、認知不足挑戰大

▲ DoctorNow首席營運官黃卓軒表示，平台透過夥拍企業及保險業，提升大眾對遙距醫療此新興服務的認知。（張寶燕攝）

新冠肺炎疫情成為新常態，帶動全球各範疇的科技發展。不過，香港在發展遙距醫療（telemedicine），卻落後於鄰近的中國內地、新加坡及歐美等地。

本地遙距醫療應用程式DoctorNow首席營運官黃卓軒指出，本港遙距醫療主要面對大眾未認識及理解實際應用情況，同時欠缺清晰的執業指引等挑戰，建議須就這些方向入手改善。

他透露，早年有見本港遙距醫療市場空缺，自2018年尾已開始策劃該應用程式，並由自家資訊科技團隊開發，投入接近200萬港元，建立包括醫生及病人的登錄和診症平台、臨床系統等。

直至2019年底香港醫務委員會發出指引後作配合，在2020年1月正式推出。

用戶逾6千人 企業存需求

推出一年多以來，本港已經歷到第4波疫情爆發。他留意到，市民在疫情持續肆虐期間，患有小毛病如發燒咳嗽、腹瀉、嘔吐、皮膚問題、情緒病等，又不想到醫院、診所等高危地方的情況下，開始尋求視像診症、諮詢及藥品配送等遙距服務。

據該平台數據顯示，最初的200至300宗視像診症個案中，較多使用者為跨國企業的外籍人士高層，在港外籍人士用戶約佔達9成。他解釋，由於歐美地區早有拓展遙距醫療服務，所以他們普遍對其認知及接納程度均較高，惟對香港市場而言，卻是一個嶄新概念，需要較多公眾教育才能提升。

App夥企業拓服務

有見及此，該團隊在首階段着力開拓B2B（企業對企業）市場，尋找跨國、大型企業及保險業合作，向其員工、客戶提供預約網絡醫生及虛擬諮詢等服務。「由於大型企業普遍有為員工提供醫療福利，可藉此令更多人認知平台的服務。」至去年第3波疫情以來，更令港人用戶佔比急增至7成，目前用戶數目逾6,000多人，他認為此情況亦反映企業用戶需求存在。

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倡發牌認證 釋業界疑慮

雖然本港的公私營醫療機構已陸續開始發展遙距醫療，推出視像診症服務，不過他表示，在公營醫療機構方面發展緩慢，目前僅在少數部門進行先導計劃階段；加上由於遙距醫療的指引，仍未具體指出執行細節及標準，令不少私家醫生卻步。

香港醫務委員會於2019年12月發出「遙距醫療實務道德規範指引」，惟他批評，僅短短數頁指引當中已有不少留白位置，例如是沒有列明哪些疾病或在何種情況下，可藉遙距方式為病人診治，變相令不少醫生憂慮，或容易違反專業守則。

他認為，除了港府、醫院管理局、香港醫務委員會等相關部門及機構，應帶頭制定更清晰的執業指引外，港府亦應仿效新加坡就遠距醫療服務機構引入發牌認證制度，推動業界在受監管及更安全的情況下，發展這類嶄新醫療服務。

設護士團隊分流評估

該團隊為了應對相關指引欠清晰的問題，早前設立了護士團隊專門負責分流、作初步評估，判斷用戶是否適合使用該遙距視像診症服務。平台目前主要夥拍私營診所，設有約40位涵蓋兒科、家庭學專科、婦科等醫生，今年第二季更開始增加輔助醫療專業人員，如物理治療師及中醫等範疇服務；並且設有車隊，在病人診症後2至3小時內速遞藥物。

此外，考慮到民眾在疫情期間健康意識有提高，對營養補充品、保健食品等需求不斷擴大，平台亦計劃今年第三季拓展相關的eShop，完善服務範疇，吸引用戶。

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記者：張寶燕