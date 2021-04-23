【職場熱話】一星期習慣OT 3至4日　唔做會好不安　網民紛留言變鬥慘大會

香港工時過長，據早前美國手機保安技術公司KISI最近發表《2020年工作與生活平衡城市排行榜》，在全球50個城市中，香港為倒數第6名，更成為過勞城市之最。近日就有網民在討論區發帖，指自己已把OT成習慣，如果不做更會「好不安」。

事主經歷：

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帖文一出，留言區紛紛變成「鬥慘大會」，「我朝9晚11，一星期6天」、「男朋友同一星期OT 3至4天，朝9晚9/10/11，媽媽天天OT 朝9晚11，怕他們過勞」、「一星期返5.5天，朝9晚6，ot5天，每天ot 1.5-2小時」、「準時走已經很幸福」、「7天都在OT。」

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不過同時亦有幾個令人羨慕的留言「每天六點走人」、「我這裡通常早走2小時，6點準時走已經當是OT」、「準時6點走，5點45打電話來/Email 不聽不回覆。」

亦有網民給了些建議事主「有沒有聽過：今天做不完的事交給明天的我去完成」、「東方人辦公室文化就是加班等於勤力，想準時收工去鬼佬公司做。」

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責任編輯：黃苑筠