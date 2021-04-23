  • 28°C
香港時間 : 2021423日 (五) 20:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】一星期習慣OT 3至4日　唔做會好不安　網民紛留言變鬥慘大會

理財智慧 20:20 2021/04/23

分享：

香港工時過長，據早前美國手機保安技術公司KISI最近發表《2020年工作與生活平衡城市排行榜》，在全球50個城市中，香港為倒數第6名，更成為過勞城市之最。近日就有網民在討論區發帖，指自己已把OT成習慣，如果不做更會「好不安」。

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】屋企住近公司好處多 交通省時睡眠更充足 網民：沒有藉口遲到     【下一頁

帖文一出，留言區紛紛變成「鬥慘大會」，「我朝9晚11，一星期6天」、「男朋友同一星期OT 3至4天，朝9晚9/10/11，媽媽天天OT 朝9晚11，怕他們過勞」、「一星期返5.5天，朝9晚6，ot5天，每天ot 1.5-2小時」、「準時走已經很幸福」、「7天都在OT。」

【職場熱話】新公司沒通訊軟件群組　事主抱怨欠歸屬感　大呼好空虛　網民：夢幻產業　【下一頁

不過同時亦有幾個令人羨慕的留言「每天六點走人」、「我這裡通常早走2小時，6點準時走已經當是OT」、「準時6點走，5點45打電話來/Email 不聽不回覆。」

亦有網民給了些建議事主「有沒有聽過：今天做不完的事交給明天的我去完成」、「東方人辦公室文化就是加班等於勤力，想準時收工去鬼佬公司做。」

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

員工福利 工作時數 職場貼士 職業生涯 職場活動 職場文化 香港

上一篇文章

【職場熱話】90後同事有兩部手機　收工後唔睇公司訊息　網民：私人時間不該處理工作事務

下一篇文章

【職場熱話】職場新人想辭職　老闆極力挽留　表明去意已決後卻遭冷處理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
晉環首推160伙　最平折實1146.1萬元起　一房386呎都要過千萬
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【樓市熱話】外父外母住300呎屋 電視冷氣風扇各兩部 外父：很想在廚房廁所裝電視
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】港男月入8萬 人工是女友8倍 抱怨拍拖俾晒錢　網民：你根本睇女友唔起！
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】女友母親要求供緊層樓加女兒名　希望收88萬禮金因「好意頭」　港男：我都冇話要娶佢個女
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少
【網民熱話】港大生炒股一年蝕18萬　戶口結餘3萬大嘆：好頹　網民：我銀行現有嘅錢比你輸剩嘅錢都仲要少