【每日焦點】歐盟擬推AI法規限警方監視　美媒測試揭Tesla自動駕駛弱點

▲ 歐盟公布規範AI應用的嚴格法規草案，包括加強監管高風險AI應用，以及禁止大部分的監視行為，包括警方追查犯人時慣用的遠端生物辨識系統；美媒測試影片揭露，要暪騙Tesla Autopilot檢測十分簡單，反映安全機制卻相對薄弱。

歐盟近日提出新法案管制人工智能（AI）應用方法，綜合外電報道，歐洲聯盟執行委員會日前公布規範AI應用的嚴格法規草案，內容包括加強監管高風險AI應用，將AI應用方法依風險高低分類，以及禁止大部分的監視行為，包括警方追查犯人時慣用的遠端生物辨識系統，並企圖為目前由中國及美國主導的AI關鍵技術建立國際標準。

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此外，日前在美國德州日前再有Tesla電動車離奇車禍發生，據當時現場狀況，電動車駕駛座上無人乘坐，目前許多問題仍未釐清，包括Autopilot事故發生前一刻是否啟用。

美媒《消費者報告》（Consumer Report）認為，Tesla在安全措施上仍有不足，於是團隊日前在做好徹底安全防護及私人的封閉道路上進行實驗。測試影片揭露，要暪騙Autopilot檢測十分簡單，即使駕駛座完全無人，也未會顯示駕駛座上是空位的警告，反映安全機制卻相對薄弱。惟Tesla並未對此作回應。

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責任編輯：張寶燕