【職場熱話】失業一星期 積儲僅得幾萬 退休父母擺臉色 網民：佢哋喺驚冇家用

本港失業率高企，昨日 (22號) 公布最新失業數字為6.8%，近日有網民在討論區，指失業一星期，退休的父母已擺臉色，母親每天問：「是不是沒有工開？」，而父親經常死眉瞪眼，不是爭廁所，就是爭廚房。樓主雖有幾萬元儲蓄，下月還可以給家用，但他想在家專心找工作卻很難，因為父母看電視或聽收音機放得很大聲。

按圖了更多，樓主經歷：

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最新失業率回落至6.8% 情況有改善 仍有近26萬人無工開 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為樓主父母擔心下月沒有家用，所以他們擺臉色。有網民附和道：「工作的時候不儲多一些錢，家用又不多給一點。一失業食『住家飯』、住家中，你說作為父母如何不擔心？」更有網民覺得樓主父母只是擔心自己沒有家用才會這樣。如果不是都會問：「是不是做得不開心，還是有甚麼事？」

有網民分享相同經歷，他們上一代的思維就是拼命幹活，若果有OT代表叻仔，「之前很忙的時候，星期日都要上班，每日很攰，母親很開心並稱讚我很叻仔。今個月我轉工有兩個月空檔期，終於可以休息一下。但她每日問：『為甚麼不上班又不找工作？』明明每月給家用，起碼有幾十萬積蓄都被她責備。」

其他網民回應：

當然去 Starbucks 坐足全日啦！既安靜又不用錢，可以不用跟家人見面。

每次說「錢」，給少一個月都不可以，是不是一家人？

騎牛搵馬，做 foodpanda 步兵可以吧？

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責任編輯：陳頌潔