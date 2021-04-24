【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁

▲ 英國平均樓價一年内急升8.6%。利物浦、曼徹斯特等受港人追捧城市所在的英格蘭西北部，升幅甚至超過一成。

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話，不少有意移居英國者都關心英國樓價。英國政府官方數據顯示，英格蘭平均樓價按年急升8.6%。利物浦、曼徹斯特等受港人追捧城市所在的西北部，升幅甚至超過1成。

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英國國家統計局（ONS）公布截至2月的官方數據，顯示英格蘭的平均樓價約為22萬英鎊（約237萬港元），按月計無升跌，按年升幅則達8.6%。

按地區計，西北部樓價升勢最強勁，按年增幅達到11.9%。倫敦的樓價升幅最小，按年升4.6%。

地區 2月平均樓價（英鎊） 按年變化（%） 按月變化（%） 中部以東（East Midlands） 21.4萬 10.6 0.8 東部（East of England） 30.6萬 6 -0.9 倫敦 49.6萬 4.6 -1.4 東北部（North East） 13.8萬 9 -1.6 西北部（North West） 18.4萬 11.9 1.3 東南部（South East） 34.5萬 8.5 0.9 西南部（South West） 27.9萬 9 0 中部以西（West Midlands） 21.5萬 8.3 0.8 約克郡與亨伯（Yorkshire and the Humber） 18.2萬 10.9 0.6

西北部地區樓價升幅顯著，不少較受港人歡迎的地區，樓價明顯上升。

地區 2月銷售宗數 按年變化（%） 2月平均樓價（英鎊） 按年變化（%） 博爾頓（Bolton） 348 16 15.5萬 10.7 伯里（Bury） 231 4.4 20.4萬 11.5 利物浦（Liverpool） 442 -29.3 15.3萬 17.6 曼徹斯特（Manchester） 422 -6 19.9萬 11.4 奧爾德姆（Oldham） 274 -12.7 16.3萬 14.7 羅奇代爾（Rochdale） 249 -9.1 15萬 5.5 索爾福德（Salford） 264 -22.1 18.7萬 10.2 斯托克波特（Stockport） 447 24.5 25.6萬 9.5 沃靈頓（Warrington） 296 5.3 22.2萬 14.4 威根（Wigan） 400 -13.6 15.2萬 11.2 英格蘭整體 7.1萬 0.8 26.8萬 8.7

利物浦的平均樓價升幅最大，2月的平均樓價達15.3萬英鎊（約164.7萬港元），與去年同期樓價13萬英鎊（約140萬港元）相比，按年升幅達17.6%。

位於英格蘭大曼徹斯特地區的奧爾德姆樓價升幅也相當明顯，2月的平均樓價達16.3萬英鎊（約175.5萬港元），按年升幅達14.7%。

英國去年推出印花稅寬免措施，50萬英鎊以下自住住宅物業豁免印花稅，措施原定今年3月底結束。但英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布延長「印花稅假期」，有望刺激市場交投。英國按揭貸款經紀公司Coreco常務董事蒙特萊克（Andrew Montlake）表示，新樓市數據反映印花稅措施有助推動樓市。

蒙特萊克更表示，隨著英國政府周一（19日）重推9成半按揭計劃（樓價低於60萬英鎊），市場交投會維持活躍狀態。

責任編輯：鄭錦玲