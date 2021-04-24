【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁

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英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話，不少有意移居英國者都關心英國樓價。英國政府官方數據顯示，英格蘭平均樓價按年急升8.6%。利物浦、曼徹斯特等受港人追捧城市所在的西北部，升幅甚至超過1成。
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英國國家統計局（ONS）公布截至2月的官方數據，顯示英格蘭的平均樓價約為22萬英鎊（約237萬港元），按月計無升跌，按年升幅則達8.6%。
按地區計，西北部樓價升勢最強勁，按年增幅達到11.9%。倫敦的樓價升幅最小，按年升4.6%。
|地區
|2月平均樓價（英鎊）
|按年變化（%）
|按月變化（%）
|中部以東（East Midlands）
|21.4萬
|10.6
|0.8
|東部（East of England）
|30.6萬
|6
|-0.9
|倫敦
|49.6萬
|4.6
|-1.4
|東北部（North East）
|13.8萬
|9
|-1.6
|西北部（North West）
|18.4萬
|11.9
|1.3
|東南部（South East）
|34.5萬
|8.5
|0.9
|西南部（South West）
|27.9萬
|9
|0
|中部以西（West Midlands）
|21.5萬
|8.3
|0.8
|約克郡與亨伯（Yorkshire and the Humber）
|18.2萬
|10.9
|0.6
西北部地區樓價升幅顯著，不少較受港人歡迎的地區，樓價明顯上升。
|地區
|2月銷售宗數
|按年變化（%）
|2月平均樓價（英鎊）
|按年變化（%）
|博爾頓（Bolton）
|348
|16
|15.5萬
|10.7
|伯里（Bury）
|231
|4.4
|20.4萬
|11.5
|利物浦（Liverpool）
|442
|-29.3
|15.3萬
|17.6
|曼徹斯特（Manchester）
|422
|-6
|19.9萬
|11.4
|奧爾德姆（Oldham）
|274
|-12.7
|16.3萬
|14.7
|羅奇代爾（Rochdale）
|249
|-9.1
|15萬
|5.5
|索爾福德（Salford）
|264
|-22.1
|18.7萬
|10.2
|斯托克波特（Stockport）
|447
|24.5
|25.6萬
|9.5
|沃靈頓（Warrington）
|296
|5.3
|22.2萬
|14.4
|威根（Wigan）
|400
|-13.6
|15.2萬
|11.2
|英格蘭整體
|7.1萬
|0.8
|26.8萬
|8.7
利物浦的平均樓價升幅最大，2月的平均樓價達15.3萬英鎊（約164.7萬港元），與去年同期樓價13萬英鎊（約140萬港元）相比，按年升幅達17.6%。
位於英格蘭大曼徹斯特地區的奧爾德姆樓價升幅也相當明顯，2月的平均樓價達16.3萬英鎊（約175.5萬港元），按年升幅達14.7%。
英國去年推出印花稅寬免措施，50萬英鎊以下自住住宅物業豁免印花稅，措施原定今年3月底結束。但英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布延長「印花稅假期」，有望刺激市場交投。英國按揭貸款經紀公司Coreco常務董事蒙特萊克（Andrew Montlake）表示，新樓市數據反映印花稅措施有助推動樓市。
蒙特萊克更表示，隨著英國政府周一（19日）重推9成半按揭計劃（樓價低於60萬英鎊），市場交投會維持活躍狀態。
責任編輯：鄭錦玲