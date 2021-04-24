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【Bitcoin】比特幣急插水　折解比特幣急跌原因

股市 09:00 2021/04/24

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比特幣急插水　折解比特幣急跌原因

Bitcoin比特幣跌勢未止，失守50000美元後繼續直插，短時間內跌穿49,000美元。比特幣上周曾升至近65,000美元的歷史高位，以高位計，累跌幅度已逾3成。到底今次觸發比特幣大跌的原因有哪些？

按圖看近日有關比特幣的消息

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加密貨幣走勢分化　比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下【下一頁】

1.監管從嚴

土耳其中央銀行此前宣布，從 4 月 30 日起，禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務，消息令比特幣由歷史高位回落。土耳其宣布禁比特幣後，市場傳出美國財政部將指控數家金融機構使用虛擬貨幣洗錢，消息再引發比特幣急挫。比特幣至今仍未止跌。

比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成【下一頁】

2.升幅過多

分析認為，另一個比特幣急跌的原因是之前升得太多及升得太快。即使看好比特幣的華爾行投資大師Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd亦指，雖然長遠仍看好比特幣前景，但目前比特幣存在泡沫，短期將出現重大調整，調整幅度甚至高達五成，意味比特幣將會回落至約20,000至30,000美元水平。

外電傳拜登政府擬落實加密貨幣監管框架 比特幣跌1%、以太坊跌近2%【下一頁】

3.拜登加稅

另外，分析認為，美國總統拜登計劃提議將富人的資本利得稅率提高近一倍，加密貨幣可能因而面臨一些技術性沽售。拜登提出加稅的計畫後，比特幣即破跌穿5萬美元關口，加密貨幣市場24小時內蒸發2,600億美元。

多家外媒報導指出，拜登擬將資本利得稅由目前的20%升至39.6%，加上投資收益附加稅（3.8%），聯邦資本利得稅率將高達43.4%，根據規定，持有加密貨幣超過1年賣出也要繳交資本利得稅，引發投資者拋售。

相關文章：【Bitcoin】美財政部傳起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢　比特幣挫一成（第二版）

【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈

編輯：吳敏芳

 

虛擬貨幣 拜登 美國財政部 比特幣

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瑞士盈豐﹕Gary Gensler上任SEC主席 　有望推動在美虛擬貨幣投資品種

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