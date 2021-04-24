【Bitcoin】比特幣急插水　折解比特幣急跌原因

▲ 比特幣急插水 折解比特幣急跌原因

Bitcoin比特幣跌勢未止，失守50000美元後繼續直插，短時間內跌穿49,000美元。比特幣上周曾升至近65,000美元的歷史高位，以高位計，累跌幅度已逾3成。到底今次觸發比特幣大跌的原因有哪些？

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加密貨幣走勢分化 比特幣市佔率3年來首次跌至50%以下【下一頁】

1.監管從嚴

土耳其中央銀行此前宣布，從 4 月 30 日起，禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務，消息令比特幣由歷史高位回落。土耳其宣布禁比特幣後，市場傳出美國財政部將指控數家金融機構使用虛擬貨幣洗錢，消息再引發比特幣急挫。比特幣至今仍未止跌。

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2.升幅過多

分析認為，另一個比特幣急跌的原因是之前升得太多及升得太快。即使看好比特幣的華爾行投資大師Guggenheim Partners環球投資總監Scott Minerd亦指，雖然長遠仍看好比特幣前景，但目前比特幣存在泡沫，短期將出現重大調整，調整幅度甚至高達五成，意味比特幣將會回落至約20,000至30,000美元水平。

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3.拜登加稅

另外，分析認為，美國總統拜登計劃提議將富人的資本利得稅率提高近一倍，加密貨幣可能因而面臨一些技術性沽售。拜登提出加稅的計畫後，比特幣即破跌穿5萬美元關口，加密貨幣市場24小時內蒸發2,600億美元。

多家外媒報導指出，拜登擬將資本利得稅由目前的20%升至39.6%，加上投資收益附加稅（3.8%），聯邦資本利得稅率將高達43.4%，根據規定，持有加密貨幣超過1年賣出也要繳交資本利得稅，引發投資者拋售。

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編輯：吳敏芳