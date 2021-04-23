【虛擬保險】OneDegree﹕今年首4個月顧客數目超越去年全年 料次季達1萬張保單

▲ 虛擬保險公司OneDegree自去年開始營運，公司今表示，今年首年毛價保保單增長迅速，平均每月增幅達84%。

虛擬保險公司OneDegree自去年開始營運，OneDegree行政總裁李俠恩表示，公司今年首4個月的顧客數目已超越去年全年總數，銷售增長表現不俗。另外，OneDegree今年首年毛價保保單增長迅速，平均每月增幅達84%，預計今年第二季可獲得1萬張保單。

共同創辦人郭彥麟預期，未來一年顧客數目增幅可達3倍。他亦指，公司亦會在科研項目的投資增加一倍，以提升保險科技技術。

據資料顯示，OneDegree目前每星期處理約數百單索償申請，逾9成個案在核實文件後，可於兩個工作天內完成索償，並將款項存入投保人的銀行戶口。

OneDegree指，為慶祝開業一周年，由即日至4月30日，新客戶同時投保毛價保及火險，或現有客戶投保另一項保險產品，可獲贈Apple AirTag。

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編輯﹕賴奕羚