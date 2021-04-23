  • 28°C
香港時間 : 2021423日 (五) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬保險】OneDegree﹕今年首4個月顧客數目超越去年全年 料次季達1萬張保單

股市 19:05 2021/04/23

分享：

虛擬保險公司OneDegree自去年開始營運，公司今表示，今年首年毛價保保單增長迅速，平均每月增幅達84%。

虛擬保險公司OneDegree自去年開始營運，OneDegree行政總裁李俠恩表示，公司今年首4個月的顧客數目已超越去年全年總數，銷售增長表現不俗。另外，OneDegree今年首年毛價保保單增長迅速，平均每月增幅達84%，預計今年第二季可獲得1萬張保單。

共同創辦人郭彥麟預期，未來一年顧客數目增幅可達3倍。他亦指，公司亦會在科研項目的投資增加一倍，以提升保險科技技術。

據資料顯示，OneDegree目前每星期處理約數百單索償申請，逾9成個案在核實文件後，可於兩個工作天內完成索償，並將款項存入投保人的銀行戶口。

OneDegree指，為慶祝開業一周年，由即日至4月30日，新客戶同時投保毛價保及火險，或現有客戶投保另一項保險產品，可獲贈Apple AirTag。

相關文章﹕

【寵物保險】OneDegree推寵物移民現金津貼　年底前投保並續保後帶寵物移民可獲1萬元

【虛擬保險】OneDegree推火險　保費較市面計劃低至少八成

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

虛擬保險 保險公司 保險產品 火險

上一篇文章

【恒指夜期】北水吸34億買美團安踏騰訊　全周累吸240億　恒指夜期升14點（不斷更新）

下一篇文章

【美股|蘋果】蘋果據報擬減少使用三星OLED屏 轉用LG及京東方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第三版）
【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第三版）
【美股期貨】道指期貨升近50點　Coinbase盤前再跌近4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近50點　Coinbase盤前再跌近4%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市