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【CCL】新界西樓價創89周新高　單周升幅擴大　中原︰為樓價走勢重要訊號

股樓投資 19:10 2021/04/23

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反映二手樓價的中原城市領先指數CCL報180.19點，按周升0.13%，二手樓價呈反覆向上趨勢。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，復活節長假期買家積極入市，二手成交暢旺，用家主導整體樓市下，新界西樓價單周升勢顯著。新界西CCL_Mass最新報171.06點，創自2019年8月以來的89周新高，按周升2.31%，升幅為13周以來最大。新界西指數單周升幅擴大，是樓價走勢的重要訊號，未來數周CCL的升勢會否加快，需密切關注。

其他分區方面，港島CCL_Mass報183.21點，按周升0.99%。九龍CCL_Mass報178.52點，按周跌0.85%。新界東CCL_Mass報192.51點，按周跌0.22%，連跌2周共0.33%。

 

新春長假後7周計，新界西CCL_Mass表現最突出，累升4.49%。同期九龍累升1.79%，新界東累升1.17%，港島累跌1.44%，數據顯示新界西帶領整體樓價反覆向上。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.98點，按周升0.48%。CCL(中小型單位)報180.60點，按周升0.26%。近7周，三大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，走勢反覆向上。CCL累升1.70%，CCL Mass累升1.45%，CCL(中小型單位)累升1.54%。復活長假後，樓價升幅可否擴大，仍有待觀察。

CCL(大型單位)報178.05點，按周跌0.56%，連跌2周共1.51%。近7周豪宅樓價持續在176點到180點之間上下反覆。

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撰文 : 謝昕蕎

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