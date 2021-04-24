【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】日落開齋 摩洛哥齋戒月

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【新股IPO】字節跳動屢傳上市 今終澄清：暫不具備上市條件 目前無上市計劃
摩洛哥齋戒月
摩洛哥齋戒月於4月13日開始了，白晝的時間不可吃渴，
今年第一次見證伊斯蘭教徒的齋戒月，好奇心問穆罕默德，
他說是的，若在街上吃渴被警察看見的話，會被逮補。當然老年人、
但他笑說亦有部分人已遠離傳統，秘密吃渴，不可給其他人看見。
他說，未有疫情的時候，餐廳及記念品商店等繼續開門做生意，
日落後，各城市的清真寺響起聲號提醒，可以開齋進食；
至於晚餐必須在零晨三點前進食，隨後又繼續禁食! 齋戒期一個月先結束!
而他們傳統上每日第一餐(早餐)先吃椰棗、乳酪、雞蛋及薄餅；
而我當然沒有跟隨他們的伊斯蘭教習俗，白晝繼續進餐，
齋戒的日子，沒有工作，他們都是睡覺。我疑問，未有疫情時，
穆罕默德說：「做一會休息一會，不過我們已習慣了!」
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子