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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】日落開齋 摩洛哥齋戒月

名人薈萃 09:25 2021/04/24

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摩洛哥齋戒月

 

摩洛哥齋戒月於4月13日開始了，白晝的時間不可吃渴，直至晚上日落後(约7時)才可「開齋」吃東東。

今年第一次見證伊斯蘭教徒的齋戒月，好奇心問穆罕默德，是否所有人必須參與齋戒呢?

他說是的，若在街上吃渴被警察看見的話，會被逮補。當然老年人、小孩及孕婦可除外，她們只可在屋內進食，而外國遊客亦不需参與，可在餐廳用膳，不過，由於現時疫情關係，沒有遊客到訪，大部分餐廳暫停營業。

但他笑說亦有部分人已遠離傳統，秘密吃渴，不可給其他人看見。

他說，未有疫情的時候，餐廳及記念品商店等繼續開門做生意，只是當地員工不可進食吧!

日落後，各城市的清真寺響起聲號提醒，可以開齋進食；而我察覺到每晚電視直播清真寺內的情況及提示市民開齋。

至於晚餐必須在零晨三點前進食，隨後又繼續禁食! 齋戒期一個月先結束!

而他們傳統上每日第一餐(早餐)先吃椰棗、乳酪、雞蛋及薄餅；而椰棗含有豐富的天然果糖，可以補充能量，能夠抵御饑餓感。所以亦被稱為沙漠麵包。

而我當然沒有跟隨他們的伊斯蘭教習俗，白晝繼續進餐，日落後的晚上(早餐)就和他們一起用膳，不過，這兩星期的早餐，吃同樣的食物，再好吃也有點厭...!

齋戒的日子，沒有工作，他們都是睡覺。我疑問，未有疫情時，旅遊工作繁忙，齋戒月又如常工作，但沙漠白晝太陽強烈，如何應付體能?

穆罕默德說：「做一會休息一會，不過我們已習慣了!」

 

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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疫情 伊斯蘭教 太陽 摩洛哥

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