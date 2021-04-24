【都市診療室】疫情下準媽媽可否減少產檢 ？

面對全球肆虐的新冠肺炎，停工、停課、停聚會，以及避免社交接觸成為抗疫新常態。筆者作為婦產科醫生，也面對不少準媽媽詢問：若然自感身體無恙，可減少到醫院或診所接受產前檢查嗎？

要回答這問題，首先要明白產檢所為何事。相信不少孕婦每次產檢最期待的一刻，必然是透過超聲波在電腦屏幕向腹中的寶寶說聲Hi。其實，定期與胎兒「見面」，正是醫生監測胎兒是否正常生長的重要一環，不論在懷孕的初期、中期或後期，也是不可或缺。

方便醫生適切安排治療

中國人常說懷孕初期寶寶會「小器」，故孕婦千萬不要太早公告懷孕喜訊。從西醫的角度裡，早期懷孕出血、小產常見於懷孕期頭三個月，因此早期超聲波的作用，在於確定胎兒着床位置以及追蹤胎兒心跳和生長。沒錯，就是那些叫許多準父母百感交集的胎兒高速心跳聲。另外，透過了解母親的健康以及懷孕史，更可以制定個人化的產前檢查，及早預防懷孕期間可以出現的併發症。

過了第一關，踏入懷孕中期，即3至6個月。此時，雖然胎兒已屬「陀得穩」狀態，但是仍有兩項很重要的胎兒健康檢查，包括唐氏綜合症篩查，看看胎兒有沒有基因問題，以及在五個月大時進行的胎兒結構檢查。醫生可透過精密的超聲波檢查，了解胎兒的器官如腦部、心臟、腎臟等是否正常。同時亦可檢查胎兒有沒有兔唇裂顎等問題，以作適切的跟進治療安排。到了懷孕後期即6個月之後，很多人以為寶寶已「進入直路」準備出生，其實很多狀況也可以在這個時期發生，例如胎位不正，胎兒過重過輕，胎水過多過少等等。這階段的產檢，就是要確定寶寶生長正常，為生產作好計劃及準備。

準媽媽在這9個多月的懷孕歷程，可謂是與腹中寶寶一起跨過一關又一關。定期覆診，與醫生「見面」，就是醫生監測胎兒能否健康成長的重要約會，這約會不應因新冠肺炎疫情而隨便取消。筆者能夠陪伴孕婦一起走過胎兒由成長到誕生的每個階段，將這寶貴的小生命親手交到媽媽手中，也是令人樂透的使命。

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