【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩

▲ Xbox日前宣布，現時玩家即使未有Xbox Live金會員資格，也可以遊玩免費線上多人遊戲！

各位Xbox Series X/S、Xbox One玩家請注意！Xbox日前宣布，所有Xbox玩家即使未有Xbox Live金會員資格，亦可以遊玩免費線上多人遊戲。而開放的遊戲庫中，有超過50款支援多人連線模式的免費遊戲。

事實上，微軟（Microsoft）此舉是為了平息今年1月，Xbox Live 金會員漲價引起玩家眾怒的風波。而Xbox Live Gold付費會員制度，最大功能就是支援所有Xbox平台的多人遊玩模式。微軟其後為釋出善意平息眾怒，就承諾推出無需使用Xbox Live Gold會員身份即可遊玩的多人遊玩模式免費遊戲。

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今次遊戲包括《要塞英雄》（Fortnite）、《決勝時刻：現代戰域》（Call of Duty: Warzone）、《Apex 英雄》（Apex Legends）、《天命 2》（Destiny 2）等多款作品。此外，隊伍聊天和尋找群組的功能，亦改為免費，所有 Xbox Series XS 和 Xbox One 主機都能使用。

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責任編輯：張寶燕