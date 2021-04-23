  • 28°C
香港時間 : 2021423日 (五) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩

科技 18:54 2021/04/23

分享：

Xbox日前宣布，現時玩家即使未有Xbox Live金會員資格，也可以遊玩免費線上多人遊戲！

各位Xbox Series X/S、Xbox One玩家請注意！Xbox日前宣布，所有Xbox玩家即使未有Xbox Live金會員資格，亦可以遊玩免費線上多人遊戲。而開放的遊戲庫中，有超過50款支援多人連線模式的免費遊戲。

事實上，微軟（Microsoft）此舉是為了平息今年1月，Xbox Live 金會員漲價引起玩家眾怒的風波。而Xbox Live Gold付費會員制度，最大功能就是支援所有Xbox平台的多人遊玩模式。微軟其後為釋出善意平息眾怒，就承諾推出無需使用Xbox Live Gold會員身份即可遊玩的多人遊玩模式免費遊戲。

【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務

【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作

今次遊戲包括《要塞英雄》（Fortnite）、《決勝時刻：現代戰域》（Call of Duty: Warzone）、《Apex 英雄》（Apex Legends）、《天命 2》（Destiny 2）等多款作品。此外，隊伍聊天和尋找群組的功能，亦改為免費，所有 Xbox Series XS 和 Xbox One 主機都能使用。

【機迷熱話】PS5擊敗Switch　成美國史上銷售速度最快遊戲主機

責任編輯：張寶燕

相關文章

【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
2021/04/22
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
【數碼廣告戰】新招對撼Facebook、Google？傳蘋果月底新增App Store廣告欄位
2021/04/22
【數碼廣告戰】新招對撼Facebook、Google？傳蘋果月底新增App Store廣告欄位
【IG新功能】IG增過濾冒犯用語　自動封鎖騷擾者
今日
【IG新功能】IG增過濾冒犯用語　自動封鎖騷擾者
【科技法規】歐盟擬推AI法禁監視行為　防範中美主導關鍵技術？
今日
【科技法規】歐盟擬推AI法禁監視行為　防範中美主導關鍵技術？
【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點　無發現車主離開駕駛座
今日
【Tesla自動駕駛Bug】美媒測試揭Autopilot安全機制弱點　無發現車主離開駕駛座
電玩手遊 遊戲設置 遊戲平台 遊戲 XBOX 串流 Microsoft

下一篇文章

【本地創科】「居安抗疫」方案獲日內瓦發明展金獎　本地創科技術揚威海外
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
【連手機App印相】Fujifilm X 任天堂推特別版列印機、限量比卡超造型矽膠套！
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【Tesla車禍奇案】Elon Musk回應Telsa車禍：與Autopilot系統無關
【Tesla車禍奇案】Elon Musk回應Telsa車禍：與Autopilot系統無關
小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測
小米手環6正式登港售299元　支援血氧檢測、心率及睡眠監測
【iPad Pro價格比拼】全球2021 iPad Pro邊度最平？美國、香港最平　巴西貴兩倍
【iPad Pro價格比拼】全球2021 iPad Pro邊度最平？美國、香港最平　巴西貴兩倍