助租戶渡困境 房委會延長暫緩發出公屋遷出通知書

房屋委員會今日（23日）宣布，由4月至9月期間，如公屋租戶因短暫經濟困難，未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，並會於這段期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。

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在計劃中，房委會向合資格的申請人減免一半或四分之一租金，為期兩年；當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核。另外，房委會早在2020年5月至10月期間採取臨時措施，暫緩向成功申請的租戶發出遷出通知書，其後亦於去年11月延長至今年3月。

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責任編輯：潘曉豐