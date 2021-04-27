中國經濟復甦領先　未來增長看重新經濟發展

隨著各國疫苗接種計劃持續推進，環球經濟漸見復甦現象，但復甦的速度卻因疫情反覆而有些起伏。因此，市場上現時的焦點投資主題仍在於各國如何走出疫情影響，令到經濟重回正軌。相較之下，中國應對疫情的能力優秀，在過去一年疫情基本受控，經濟活動例如內需消費及出口等方面也持續恢復到疫情前的位置，令2021年第一季GDP按年大幅上升18.3%，成為全球主要經濟體中復甦步伐最快的國家。

在中國經濟持續發展的情況下，新經濟行業成為不可或缺的一部份。根據國家統計局的數據顯示，與科技及新經濟產業高度相關的「資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業」於2020年的全年GDP增長為16.9%，為增長速度最快的行業，而預期新經濟行業將繼續成為未來主要推動中國經濟發展的重要引擎之一。

國指大變身 均衡捕捉新舊經濟發展潛力

在此背景下，投資市場也迎來不少改變。以恒生中國企業指數（「國指」）為例，很多人以為這條指數跟成立時一樣，只包括國有企業（H股），但其實恒指公司為反映經濟及市場的變化，早已作出了不少建設性的改革，例如加入紅籌股及民營企業、第二上市及同股不同權公司等，為國指帶來了多元化的改變。

到目前為止（截止2021年4月15日），H股在國指的比重已經下降至約34%，取而代之是更多私營企業等比重的提升，相信跟大家本來認知的國指已大相逕庭。

此外，國指亦加入了不少新經濟的元素，現時新經濟主題（包括資訊科技、消費、醫療保健）的比重已提升至接近指數的一半，較去年同期只有約五份之一的佔比大幅增加，此舉令指數在新經濟及傳統經濟的分布更為平均，更適合捕捉現時增長及價格股較平衡地發展的市場環境。

展望將來，我們預料新經濟行業佔比持續提升，尤其巿場預期更多在美國上巿的中國企業會在今年陸續來港作第二上巿。國指的指數編制方法亦有利加入新經濟元素，當中的快速納入機制，讓整體巿值在上巿日排在指數成份股前十位的大型新上巿公司，能最快在第10個交易日收巿後便納入指數。

另外，今年6月生效的另一項措施，則放寬了第二上巿及同股不同權的佔比上限，由5%提升至8%，這些安排將會增加大型科技股在指數中的影響力。根據彭博數據顯示，國指未來12個月的預測盈利增長為40%，預測巿盈率為11倍，反映指數能夠以較其他市場便宜的估值水平提供吸引的增長潛力，亦為投資者提供機會全方位參與中國經濟疫後的修復。