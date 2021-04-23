【iBond 2021】專家料明年通脹2.2% iBond回報或超兩厘保底息

▲ 花旗及華僑永亨的專家皆料，明年通脹升2.2%，市料iBond有望超逾兩厘保證息率。

統計處剛公布3月份整體消費物價指數（CPI），按年上升0.5%，較1月及2月份合計的1.1%升幅為低，且遜於市場預期。若剔除紓困措施等影響，3月份基本通脹升0.2%，扭轉今年首兩個月陷通縮，負0.3%的趨勢。

不過專家普遍預計，下半半疫情逐漸淡化，社交距離等辣招有望大舉放寬，市民積壓逾一年的消費力或大爆發，刺激未來兩年通脹有望超逾2%。本報綜合4位經濟專家對CPI的最新預測，當中3位皆預計來年通脹升逾2%或以上，而大新 （02356） 經濟師温嘉煒最進取，料明年錄得2.3%漲幅，2023年更升2.5%。

經濟專家對CPI的最新預測，詳情可按下圖了解

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華僑永亨經濟師李若凡料，今年全年CPI升1.7%，明年及2023年有望齊錄得2.2%漲幅。上商研究部主管林俊泓卻較保守，相信今年只升1.5%，畢竟市料疫後爆發的積壓消費力、失業率回落幅度及經濟復甦等仍待觀望。

要是市面在疫後作報復式消費，以及低基數效應，疊加歐美日仍暫未收水，續鬥印銀紙救市，市料或引發惡性通脹。統計處亦指，上月豬肉等食品價格升幅較大，業界預計將刺激未來兩年本港通脹或升逾2%，達2.2%，將跑贏通脹掛鈎債券i Bond （04239） 的兩厘包底息。

3月消費物價按年上升0.5%【下一頁】

iBond今天（4月23日）平收，報104.05元。上述官債去年掛牌至今，最高曾見104.95元，低位102.65元，仍較面值100元高。此外，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，今年CPI料升1.6%，明年再升2.2%。

另一方面，財政司司長陳茂波於2月底公布預算案時曾料，今年整體通脹率為1.6%，基本通脹只有1%漲幅。

而今年再推的iBond，若墊底息有兩厘，將遠勝1年港元定期存款息最高僅0.7厘，分別由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份投資的虛擬銀行富融（Fusion Bank）、小米 （01810） 旗有份的虛銀天星（Airstar Bank），以及傳統銀行南商提供。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源