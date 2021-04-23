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【職場熱話】職場新人想辭職　老闆極力挽留　表明去意已決後卻遭冷處理

理財智慧 20:10 2021/04/23

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對不少人來說，辭職可能就是交一封辭職的事，但對職場新人來說，可能就是另一回事。近日有台灣網民在討論區發帖，剛開始工作一年的她，本已想好藉口，鼓起勇氣和老闆說要辭職，但是卻遭老闆極力挽留，雖然事主去意已決，但老闆過了一星期退還沒有處理她的辭職，令事主不知如何是好。

【職場熱話】21歳學徒月入13K 感工作沒前途欲辭職 轉行定讀返書好？ 網民：應先有一個大方向   【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】新公司沒通訊軟件群組　事主抱怨欠歸屬感　大呼好空虛　網民：夢幻產業　【下一頁

帖文引來不少網民回覆。不少網民都建議事主可先搜集證據，再向相關政府部門求助，「離職是以員工自主意願為主，不需取得雇主同意」、「你微信告知那邊如果是傳訊息就算有紀錄了」、「時間到、交接完，直接走一定沒問題的」、「白紙黑字寫清楚，錄影或拍照佐證，加油。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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