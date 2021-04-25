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【一家四口 離家出走】如何應對東奧和核廢水？

名人薈萃 12:00 2021/04/25

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日本最近有兩事件，被國際媒體廣泛討論：東京奧運如期舉辦和福島核廢水排出大海。兩個事件的處理手法，顯示日本政府領導層的心態改變。以往日本人「安心，安全」（あんしんあんぜん）的核心價值，及日本文化中非常重視「為人設想」（思いやり）的概念，也在今次這兩事件中受到挑戰。

先說東京奧運，4月13日是東奧倒數100日。而日本正迎接第四波疫情，雖然確診個案總體上未達新高，但個別地方如大阪和筆者所處的沖繩卻率先創新高。日本共同通信在4月10至12日作電話調查，結果顯示贊成繼續於今年夏天舉行奧運的人數有24.5%，其餘32.8%則認為應再推遲，還有39.2%認為應直接取消。

有近七成人認為不應在今年夏天舉辦奧運的原因，當中最重要的是日本疫苗接種非常緩慢。到4月中為止，才剛完成醫護人員的疫苗接種，正準備進入65歲以上人士接種疫苗的階段。至於其他國民，之前的時間表顯示最快要到8月中才開始。事實上，日本疫苗供應的確非常少，所以就連日揆菅義偉都要催促輝瑞「加追」疫苗供應。有東京市民接受訪問時，都表示懷疑日本是否真的準備好東奧，因為疫苗還沒有廣泛接種，就讓其他國家運動員團隊來日，增加疫情擴散風險。

具「目標為本」心態

另一方面，更加具爭議性的就是日本政府決定福島核廢水排入大海。暫不說這舉止令日本鄰近國家立即發聲表示反對，先看日本國民是如何看待這事。根據日本雅虎新聞的一個網上調查顯示，有50%的人贊成此事，原因是按照國際原子能機構的標準，福島核廢水已經處理得當，排出大海後不會對人體健康造成威脅。

當然有47%的人表示反對核廢水排進大海。有人認為，如果此方法真的是安全，為何不一開始就這樣做，而是用十年時間把存放核廢水設施近裝滿後，才「突然」發覺可以安全排到大海？這還未說日本漁業界的大力反對，他們認為福島的海產，甚至整個日本的漁業產業鏈都會帶來災難性的影響。一位日本漁民表示，十年前福島地震後，漁獲已經減少了一半，現時加上傾倒核廢水，別說擔心海鮮的安全，連落海游泳也不安心。

今次福島核廢水事件，顯然不被周邊國家認同。然而日本政府卻「挺而走險」，在疫情和輻射的風險下，依然決定如期舉辦東京奧運及把福島核廢水排出大海。從辦事能力角度來看，的確有以「目標為本」的心態，重現日本人八十年代，頭上紮上「必勝」頭巾的那種堅毅精神。

筆者倒想問問香港和台灣朋友，當日本政府兩年後把核廢水排出大海時，還會到日本沖繩的海灘游泳、到日本的壽司店食魚生壽司嗎？或者會否再到標榜「日本海產直送」的商鋪購物？建議日本政府應認真看看海外遊客的意向，去調整相關政策的實施，確保消費者也可以獲得「安心，安全」的保證。

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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