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NBA選秀大熱Terrence Clarke車禍身亡 剛簽LBJ經紀人公司

環球社會熱點 18:12 2021/04/23

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美國國家籃球協會每年舉行新秀選拔大會，讓球隊挑選未來新星，以高順位被揀走更是大有可能成為名人堂級人物。美國一名大一新生原定參加今年新秀選拔大會，更是大熱人選之一，更已簽入明星球場勒邦占士的經理人公司，前途似乎一片光明。但周三一場車禍奪去他的生命，再無機會踏足籃球最高殿堂。

特朗普批勒邦占士言論侮辱 「專心打籃球好過」 【下一頁】

19歲的克拉克（Terrence Clarke）是美國全美大學體育協會第一級男籃錦標賽（NCAA）名門大學，肯塔基大學的一年級新生。事發於當地時間周三（21日），克拉克與隊友BJ Boston在洛杉磯完成訓練後，獨自駕車離開。

警方指克拉克當時在沒有佩安全帶下，以超高速行駛，在闖紅燈後撞上前方左轉車輛，再撞柱及水泥牆。肯塔基大學周四（22日）確認克拉克死訊。

克拉克比賽片段

馬斯克豪擲1億美元獎金 減全球二氧化碳排放 【下一頁】

身高6呎7吋（約2米）的克拉克擔任後衛，在今年NCAA賽場只上陣8場，場均9.6分﹑2.6個籃板及2個助攻。數據不算突出，他仍決定於今年3月決定參加選秀。來自波士頓的克拉克雖然沒有太多大學比賽可供參考，不少球探認為他潛力充足，能在高順位被選走。勒邦占士的經理人公司亦看好克拉克未來發展，在車禍前一日才完成簽約，只可惜克拉克的人生已走到盡頭。

責任編輯：吳漢培

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