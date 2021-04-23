【職場熱話】三年一代溝　盤點十大老一輩的態度　網民嘆：現在年輕一輩做人難

正所謂「三年一代溝」，不少年輕人都認為自己和年長的一輩溝通很困難，但在職場又總會遇到，近日就有網民盤點十大老一輩對於工作和年輕人的態度，斥責他們對年輕思維的不理解。

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十種老一輩對於工作和年輕人的態度：

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帖文一出，不少網民都表示認同：「這樣他們才會有優越感，這是他們僅存可以找到價值的地方」、「上一代的既得利益者，靠壓榨下一代來獲取利益，吃相真難看，別人努力想往上爬，還見不得別人好」、「老人總是把自己舊有的觀念套在年輕人身上，卻沒意識到人最大的能力就是思考，而不是用統計經驗來判斷事物」、「可是現在很多長輩都超有錢，現在景氣跟環境也不一樣了。只能說他們的時期經濟輝煌⋯」、「不聽老人言，開心好幾年」、「現在年輕一輩真的很難做人」。

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責任編輯：黃苑筠