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【餓「新」嘗啖＠iM網】去玩 去Camp 來Ocean Park

名人薈萃 13:01 2021/04/24

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深春初夏，天氣開始轉熱，晚上氣溫仍帶點微涼，正是露營最好時節，尤其在經年抗疫的長期作戰下，好好呼吸一日清新的空氣，是對身體最誠實的撫慰。只是，到郊外露營，要背上大袋小袋，食物衣物用物，負重勞累。如果露營地方太多人的話，擔心要插針般密集式紮營，人多嘈雜；如果營地山旯旮沒有人煙的話，又怕衞生設備不足，半夜不夠安全。所以，當看到海洋公園又推出「星夜高峰Glamping」，朋友們都很雀躍，第一時間預約。比起酒店式的Staycation，它更接近大自然，比起山郊野外，它更有設施，完全是個全新的體驗。

帳篷外有屬於自己的小庭園

營內設備一應俱全

這張雙人牀，高墊軟枕非常舒適

另有兩張單人牀

公園內的寧靜清晨


營地設在高峰樂園對開的空地空置，面對港島南的無敵海景。全園只設四個帳篷，間隔有足夠的空間。外型有如蒙古包的帳篷，闊五米，高三米，最多可以容納四人，每個帳篷一晚三千八百元，當中已包兩日海洋公園門票，其中第一天還送每人一張「海洋快證」，可以玩盡機動遊戲，算起來不貴，當然，相約四人入住就最划算。
話明是Glamping，當然不是一般的郊外露營可比，高可站人的帳篷鋪滿地氈，營具桌椅應有盡有，高墊軟枕，牀褥被鋪一應俱全，仿如下榻日本Glamping營地般舒適，帳內還設有冷氣、風扇、迷你冰箱、熱水壼、充電插頭，帳外則有私人小庭園，三兩知己，晚上坐在小茶几旁，遠離都市繁囂，享受偌大的夜空，肆無忌憚地觀星飲酒食宵夜，放鬆閒聊，前所未有的愜意。唯一是洗手間和浴室要行出營地，但也不遠，而且非常乾淨，我們幾個人半夜相陪去厠所，走在無人的纜車廣場看着沉睡的機動遊戲，有種將海洋公園私有化的感覺，那種體驗好特別好爽。
入海洋公園除了打卡、玩機動遊戲，這次Glamping還窩心地安排了不同的節目，日夜都可以接觸平時接觸不到的動物，像「海獅見面會」，可以近距離親海獅餵海豹，晚上夜探南極企鵝，早上還可與二趾人氣樹懶「小樹」見面，行動緩慢的牠日十五小時，連吃最愛的粟米都是閉着眼睛，萌趣至極。如果可以早起的話，還有專人帶你到公園最佳位置睇日出，觀賞南區的壯麗晨光。

近距離接觸海獅


至於食物方面，雖說是露營，但提供的卻是餐廳水準的餐飲。晚餐坐海洋列車落山，到「爐炭燒」享用泰國特式燒烤晚餐，包括泰式串燒拼盤，羽衣甘藍凱撒沙律，爐炭燒大蝦酸辣湯、主菜是炭燒美國西冷扒、紐西蘭羊扒及三文魚柳，還有烤時蔬及薯格及甜品。早餐也非常盛。如此充實的體驗，莫怪朋友都說一推出就全園滿座，有緣一試，非常難忘。

海洋公園吉祥物威威來送行

大蝦酸辣湯

燒烤水準不俗

泰式拼盤

豐富早餐

 

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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