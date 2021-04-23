【BNO移民】英國工黨倡300億英磅計劃　創40萬個就業機會

新冠肺炎疫情期間，經濟受衝擊，不少企業需要裁員、削減開支。香港政府去年指出「保就業計劃」，英國則由工黨建議推行300億英磅（約3229億港元）的就業計劃，希望創造40萬個就業機會，振興製造業。

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綜合外電報道，為了減輕新冠肺炎對經濟的衝擊，工黨領袖Keir Starmer 希望可以藉創造40萬個綠色就業機會，包括鋼鐵、離岸風力發電 、汽車及航空等製造業，為整體經濟產生連鎖反應，促進廣泛就業。他認為，製造商被保守黨忽略，導致員工飯碗岌岌可危。

Keir Starmer又呼籲政府改良Kickstart計畫，協助長期失業的年輕人。早前曾報道，25歲以下曾於疫情期間失業的英國人，現只得小部分是正在就業。

儘管財政大臣 Rishi Sunak 稱已經為年輕人安排了10萬個職位，但就業部長Mims Davies本週透露，開始與僱主聯絡的人少於12,000人。該計畫在過去一年只幫助不足4%的16至25歲年輕人。每29名在疫情期間失業的年輕人當中，該計劃只能成功為一個找到工作。

事實上，最近英國公布的最新12月至2月失業率連續第二個月下跌至4.9%，但英國勞動市場仍欠穩定，自疫情大流行以來，流失的工作職位增加至813,000人，當中有一半是25歲以下的年輕人；倫敦更是重災區。有學者認為，在保就業補貼計劃完結後，政府必須通過其他方式來支持勞工市場，包括削減企業的國家保險等，可讓他們保留職位，甚至是增聘員工。

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責任編輯：葉泳珊