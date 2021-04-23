【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作

有時候面試問題愈刁鑽、愈古怪，令面試生不知如何回答，近日有網民在討論區，分享一條面試問題，「你親人今晚設宴，但你未完成手上的工作，那怎麼辦？」

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【職場熱話】朋友面試前被要求做檢測？ 抱怨指：咁驚就唔好叫人去面試！ 網友： 返工前做檢測很正常 【下一頁】

此帖文一出，引起很多網民不同回應，有網民搞笑道：「叫親人來公司設宴。」、「我沒有親人，所以你可以請我的，我會把公司是我家。」、「希望你幫我生產幾個親人出來」、「希望做這份工可以認識親人。」

有網民認為正確答案是去完飲宴，回來通宵完成工作，如果一早知道明天是限期，而自己手腳慢，無論如何一定會完成工作。但有網民認為最好答應：「老闆，對不起！自扣一天人工，要求加多八小時 OT。」

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責任編輯：陳頌潔