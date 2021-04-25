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【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆思維，一頓飯每位＄43888

名人薈萃 08:02 2021/04/25

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作為國際金融中心，香港擁有一些世界上最奢侈的酒店。港島香格里拉深諳此道，為願意花錢的人提供豪華設施與優質服務， 包括兩星的粵式餐廳夏宮， 及屢獲嘉獎的一星法式餐廳珀翠（Petrus），珀翠的酒窖收藏了一系列 Petrus 極品佳釀。每位＄43888配美酒的套餐，可真顛覆我等普通市民的思維。

 

這次訂到港島香格里拉 Staycation 的套票， ＄2800元入住山景套房，包豪華閣貴賓廊（Horizon Club）早餐、下午茶 、黃昏雞尾酒、小食及精美點心， 還有外帶下午茶。


豪華閣最吸引之處是可以在珀翠餐廳免費享用半自助早餐，窗邊景色優美，裝潢高雅富麗，美侖美奐， 拍照一流。安坐56樓食早餐簡直是視覺、 味覺的頂級享受！ 中式早餐的點心蝦餃、燒賣是兩星的夏宮出品， 雲吞麵最驚喜， 是我食過所有酒店中最好的。注意：如果是大胃王， 珀翠早餐可以叫超過一份。

套房883尺， 房間佈置典雅奢華，雖然有點歲月痕跡， 但保養做得不錯， 景觀開揚， 睡房有部份海景， 視野廣闊，令人心曠神怡。

房間整潔舒適，迎賓茶點、水果。港香非常適合家庭， 高級客房可以擕1位11歲以下或2位6歲以下的小童入住。 對小朋友安排尤其用心， 預備了小孩子的用品， 還有為小孩子而設的果汁及軟糖，可愛小熊牙刷， 非常細心。 

 

行政樓層每位職員均細心地留意客人的需要，優質專業， 並與客人交流，而不是機械式問候。另外特別讚賞 Joyce 和 Sita， 殷勤有禮，服務週到。更特別感謝Benjamin 給我媽媽添加蜜糖單骨雞翅。疫情下房價下跌，成本相應調整，幸好港島香格里拉仍然能保持水平，仍能保持一流的服務和美食， 性價比超高。豪華閣由中午開始提供紅、白、及氣泡酒，有充足時間享受。黃昏雞尾酒的選擇更多、小食及點心款色多，而且味美。

 

 

外帶下午茶在入住第二天下午三點開始領取， 因為四點才退房，取了下午茶後在套房享用， 糕點款式多，有吞拿魚和煙三文魚三明治、香濃檸檬撻。 朱古力撻，底部是厚身的脆撻， 包着香濃的朱古力慕絲，好吃非常。

港香的健身設施、泳池亦是太古廣場四間酒店中最大，管理最好的。雖然香港的高級酒店林立，新落成的酒店亦不計其數， 但港香的服務是在我住過的酒店中數一數二， 整個入住體驗基本上沒可挑剔，賓至如歸。相比我曾入住的同級酒店暫勝一籌。

 

 

絲綢壁畫

酒店大堂華麗而不俗套，港香收藏超過900件藝術品，其中最貴重的收藏品，是一幅16層樓高的壁畫《大好河山》，起初還以為是壁畫，後來看到介紹才知道是絹畫。這幅絲綢壁畫由250幅畫布組成，是中國最大的室內絲綢壁畫。壁畫由40位來自北京的藝術家，花費了六個月時間製作完成，由於壁畫位置是住客限定的區域， 懸掛於酒店的中庭41樓至56樓之間，本地人看到的機會不多，酒店設置了兩部觀光電梯，住客在轉搭玻璃觀光電梯從39樓至56樓時， 可輕鬆看完整幅畫。

酒店正進行客房翻新工程，最近部分客房已做完翻新工程，可供預訂入住，全新設計客房擁有藍牙喇叭、無線充電裝置、窗邊配以舒適沙發床、還有很多極之貼心細緻的設計。已急不及待再次預訂， 期待再次入住！

 

PS: 榕圃－全世界最貴的樹

我考過普通話水平測試三次， 一次又一次朗讀第47號，舒乙的作品 《香港：最貴的一棵樹》。在高樓林立的太古廣場， 有一棵榕樹，它是最貴的一棵樹，不光在香港，在全世界，都是最貴的。 這顆榕樹見證了香港百年曆史，1979年英軍遷離，地產商開發建太古廣場時，此大榕樹已逾140年樹齡。當規劃建太古廣場時，它差點被移除了，為了保護這棵樹，建造了一個直徑十八米，深十米的花盆， 提名榕圃， 這項工程共花了2400萬港幣， 這顆全球最貴的樹， 實際就在港島香格里拉酒店前面！ 在酒店大堂喝下午茶， 可以一邊欣賞現場樂隊美妙的音樂， 一邊可從落地玻璃觀賞室外這棵榕樹！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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