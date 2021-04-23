  • 29°C
香港時間 : 2021423日 (五) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】WeLab傳籌備今年香港或美國上市 估值或達156億元

新股IPO 17:52 2021/04/23

分享：

外媒報道，本地金融科技獨角獸WeLab正與投資銀行商討年內在香港或美國上市。

日經亞洲報道，本港金融科技獨角獸WeLab正與投資銀行商討，籌備今年上市，香港及美國為WeLab考慮的潛在上市地點。知情人士指，視乎屆時市況，WeLab上市的估值可能介乎15億至20億美元（約117億至156億港元），公司亦有可能不繼續推進IPO計劃。

2018年WeLab曾經因為市況波動擱置香港上市計劃，當時傳聞其集資額為5億美元。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智在今年3月曾經表示，對上市一事持開放態度但未有訂立任何時間表，留意到近月市場對SPAC的關注大增，「研究不同方案」，又補充上市主要視乎當時市況，目前「小心睇緊」。

得益於數碼金融發展，截至2020年底WeLab在香港、中國大陸、印尼共有5000萬客戶，按年增加20%。WeLab成立至今8年，於2017年其估值超過10億美元，晉身獨角獸行列。

WeLab獲安聯集團領投6億元　龍沛智：對上市持開放態度、包括考慮SPAC【下一頁】

WeLab發言人表示，一向都有考慮不同的戰略選擇以及緊密監察資本市場變化，如果市場環境有利及對公司有戰略意義，會考慮上市。

消息人士指，部分投資者正推動WeLab上市，包括Allianz X、建銀國際、阿里巴巴創業者基金、馬來西亞主權財富基金國庫控股、李嘉誠旗下的TOM集團 （02383） 以及紅杉資本等。

WeLab在今年3月剛完成7500萬美元融資，由安聯集團領投，令其成立至今的融資總額超過6億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【虛擬銀行】WeLab Bank預告上半年推貸款　料今年中用戶人數破10萬

【虛擬銀行】WeLab Bank正式開業 憑WeLab Debit Card 消費可享8%現金回贈

編輯：陳健婷

 

港股 Fintech WeLab IPO

上一篇文章

【PlayStation 5】國行版PlayStation 5 要來了？　「PlayStation中國發布會2021」下周四舉行

下一篇文章

【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【滙豐HSBC】滙豐下周放榜市料稅前溢利升逾3%　高盛：資本市場蓬勃利收入
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【微信女】恒益控股：執法機關帶同搜查令　搜辦公物業　市傳主席及其家人被捕（第三版）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股急瀉夜期僅跌38點　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第三版）
【bitcoin】比特幣曾跌穿4.9萬美元高位累跌逾兩成　華爾街大師：比特幣升勢太急、短期價格將跌五成（第三版）
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【小米股價】小米手環6今日香港登場　零售價299元　黑色版本先上市
【美股期貨】道指期貨升近50點　Coinbase盤前再跌近4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近50點　Coinbase盤前再跌近4%（不斷更新）